Incertidumbre tras desaparición de un barco en el Triángulo de las Bermudas

Un barco con 20 persona a bordo desapareció en su tránsito de Bermudas hacia Florida, confirmaron autoridades de la Guardia Costera de los Estados Unidos (EEUU).

La desaparición se registró hace tres días y a pesar de los esfuerzos costeros por localizarlo hasta el momento no han ni rastro de la embarcación.

‘El rastro de un barco con 20 personas a bordo se perdió horas después de que zarpó de Las Bahamas’, cita el informe al detallar que fue justo en Bermudas que se perdió el rastro.

Agrega que la nave iba rumbo al sur de Florida y que al confirmarse su desaparición se comenzó la búsqueda que hasta el momento es infructuosa.

La búsqueda se prolongó durante 84 horas en la zona entre Bahamas y Florida (Bermudas), pero fue suspendida.

‘La nave había partido el lunes en dirección de Lake Worth y tras no llegar a su destino en el tiempo esperado, su desaparición fue denunciada a la Guardia Costera’. Autoridades han peinado el área, a unos 27.359 kilómetros cuadrados.

#UPDATE @USCG & Bahamian air assets are continuing to search for an overdue blue & white 29-foot Mako Cuddy Cabin vessel with approximately 20 people aboard. Coast Guard crews have searched approximately 20,000 square miles for about 43 hours.

Please call 305-415-6800 w/ any info

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 31, 2020