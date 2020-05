Incendian estación policial en Minneapolis por asesinato de George Floyd

Los manifestantes rompieron ventanas, derrumbaron cercas y le prendieron fuego a la estación policial en Minneapolis el jueves por la noche en protesta por el vil asesinato de George Floyd.

Floyd, un hombre negro, fue captado en un video luchando por respirar esta semana mientras un oficial de policía blanco de Minneapolis presionó su rodilla contra el cuello del hombre hasta llevarlo a su muerte, el video ha provocando protestas en todo el país.

Los disturbios se intensificaron incluso después de que el gobernador Tim Walz activó la Guardia Nacional de Minnesota, que envió a 500 soldados a Minneapolis y St. Paul, la capital, diciendo que apoyaba las manifestaciones pacíficas pero que el nivel de destrucción del miércoles le molestó: edificios en llamas, enfrentamientos. con la policía y las tiendas saqueadas.

Live report from @kscullinfox9… this is pawn shop. In that area there is a pawn shop called MaxIt Pawn on 28th and Lake. https://t.co/Qg2KCrKnr9

— Seth Kaplan (@Seth_Kaplan) May 29, 2020