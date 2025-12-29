INAH llama la atención a Bad Bunny por tocar pieza arqueológica en museo de CDMX

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un llamado de atención al cantante puertorriqueño Bad Bunny tras un incidente ocurrido durante su visita al Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, donde el artista fue captado tocando una estela arqueológica expuesta al público.

El hecho ocurrió el miércoles 17 de diciembre, fecha confirmada por el propio instituto, cuando el intérprete recorrió el recinto como parte de su estancia en México, país donde recientemente concluyó su gira titulada “Debí tirar más fotos”. Durante esos días, el artista compartió en redes sociales diversas actividades culturales, entre ellas visitas a funciones de lucha libre, la Casa Azul —museo dedicado a Frida Kahlo— y el Museo Nacional de Antropología.

De acuerdo con el INAH, las normas del museo prohíben estrictamente el contacto físico con las piezas históricas, ya que incluso el contacto humano puede causar daños a largo plazo. Durante el recorrido, personal de custodia advirtió al cantante sobre esta restricción, por lo que retiró la mano de la estela de inmediato.

La situación cobró mayor relevancia luego de que Bad Bunny compartiera en sus historias de Instagram una fotografía junto a la pieza, la cual no cuenta con una vitrina de protección. La imagen se viralizó rápidamente y generó un amplio debate en redes sociales sobre la conducta de figuras públicas dentro de espacios culturales y el respeto a las normas de conservación del patrimonio histórico.

Tras la polémica, que se ha mantenido activa por varios días, el INAH reiteró a través de sus redes sociales que existen reglas claras en museos y zonas arqueológicas del país. Asimismo, subrayó que la presencia del personal de custodia es fundamental para garantizar la preservación de los bienes arqueológicos y proteger su valor histórico y cultural.