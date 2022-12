Importantes corporaciones crean nueva coalición para ayudar a acabar con el VIH en Estados Unidos

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Hoy, el Día Mundial del Sida, Health Action Alliance y ViiV Healthcare anunciaron el lanzamiento de U.S. Business Action to End HIV, una nueva coalición de empresas con el compromiso de acelerar el progreso a fin de acabar con el VIH para el año 2030 en Estados Unidos. Ada Health, Avita, BLK, Chispa, CVS Health, Gilead Sciences, Healthvana, National LGBT Chamber of Commerce, OraSure Technologies, The Powell Companies Real, Tinder, Uber, ViiV Healthcare, Walgreens y Walmart son las entidades fundadoras de la coalición.





El lanzamiento de la coalición es parte de la conmemoración del Día Mundial del Sida por la Casa Blanca. U.S. Business Action to End HIV se creó en respuesta a la Estrategia Nacional contra el VIH/Sida, que se propone movilizar a todos los sectores de la sociedad en una respuesta común. Al aprovechar la influencia y los conocimientos del sector privado, la coalición genera renovado impulso en un cometido que alguna vez se consideraba imposible: acabar con la epidemia del VIH para 2030 en Estados Unidos.

Esta nueva coalición, iniciada por ViiV Healthcare, la organiza Health Action Alliance, la mayor red de empleadores del sector privado del país que operan en la intersección de los negocios y la salud pública. La red de Health Action Alliance incluye a más de 5,500 empleadores, entre ellos 225 de Fortune 1000, quienes en conjunto emplean a más de 25 millones de trabajadores en Estados Unidos.

“Con el tiempo se ha probado que los existentes programas federales por sí solos no son exitosos sin el apoyo y la participación del sector privado y la comunidad”, dijo Lynn Baxter, vicepresidenta principal y directora de ViiV Healthcare en Norteamérica America. “Con esta coalición, ViiV Healthcare combinará su innovación y conocimientos como la única empresa enfocada exclusivamente en el VIH con el liderazgo y la energía de otras compañías afiliadas para crear un enfoque integral a fin de terminar con el VIH”.

Líderes del sector privado y la comunidad contra el VIH han identificado oportunidades para que los empleadores eliminen las brechas y aceleren el progreso a fin de ayudar a acabar con el VIH, con un enfoque particular en el acceso equitativo a recursos de prevención y tratamiento. Al sumarse a la coalición, las empresas se comprometen a por lo menos seis medidas: designar el VIH como prioridad corporativa y hacer un llamado a la acción a otros líderes del sector; informar a los trabajadores y combatir el estigma sobre el VIH en el entorno laboral; mejorar la cobertura del VIH y las medidas de política contra la discriminación de los empleados; promover mejores medidas de política contra el VIH y cambios en el sistema; aprovechar su capacidad para implementar estrategias innovadoras en las comunidades más afectadas por el VIH; y aportar fondos para mejorar la respuesta de la colación a favor de la salud pública.

La Health Action Alliance apoya a aliados corporativos al ofrecer materiales de comunicación, recursos para empleadores y trabajadores, eventos educativos, capacitación y asesoría, y apoyo técnico gratuitos para forjar alianzas entre el sector público y el privado en las comunidades más afectadas por el VIH.

“Acabar con el VIH en Estados Unidos está a nuestro alcance, y nuestro mayor objetivo es aprovechar los singulares conocimientos, la infraestructura y las relaciones de confianza del sector privado con los empleados para reducir considerablemente la infección con el VIH, combatir el estigma y mejorar la vida de las personas con el VIH”, dijo Stephen Massey, director general de la Health Action Alliance y cofundador de Meteorite. “Felicito a las compañías fundadoras y aliados que se han unido a esta nueva coalición y estoy deseoso de contar con la participación de muchos empleadores más en todo el país que comparten nuestra visión de equidad en la salud y un futuro sin el VIH. De lado de líderes comunitarios y aliados en la salud pública, aprenderemos unos de los otros y colaboraremos entre sectores para lograr el mayor impacto”.

La pandemia del VIH empezó hace más de 40 años. Más de 1.2 millones de personas viven con este en Estados Unidos y hay casi 35,000 casos nuevos cada año.

A pesar de avances transformadores en la prevención y el tratamiento del VIH, los servicios no llegan por igual a todos los que los necesitan. Debido al estigma, la homofobia, la discriminación y otros factores estructurales, la comunidad negra, latina y LGBTQ+ –en particular en zonas urbanas y la región sur del país– siguen viéndose afectadas desproporcionadamente por el VIH y enfrentan barreras para el acceso a servicios de prevención y tratamiento.

Al lograr la participación del sector privado y centrarse en la equidad en la salud, U.S. Business Action to End HIV se propone mejorar la infraestructura de prevención y tratamiento, y forjar contactos en las comunidades que más la necesitan.

Las empresas interesadas en unirse a la coalición deben visitar healthaction.org/endhiv o dirigirse a endHIV@healthaction.org.

Acerca de Health Action Alliance

Health Action Alliance es un proyecto conjunto de Ad Council, CDC Foundation, de Beaumont Foundation, National Safety Council y the Robert Wood Johnson Foundation, en colaboración con Meteorite. Nuestros recursos, capacitación y eventos gratuitos ayudan a los grandes y pequeños empleadores a enfrentar los cambiantes retos de salud, mejorar la salud de los trabajadores e interactuar con aliados en salud pública para forjar comunidades más sólidas y saludables. Para más información, visite healthaction.org.

Acerca de ViiV Healthcare

ViiV Healthcare es una compañía mundial especializada en el VIH, constituida en noviembre de 2009 por GlaxoSmithKline (LSE: GSK) y Pfizer (NYSE: PFE), y dedicada a lograr avances en el tratamiento y la atención de las personas con el VIH y en peligro de infectarse con este. Shionogi se hizo accionista de ViiV Healthcare en octubre de 2012. El propósito de ViiV Healthcare es tener un interés más profundo y extenso en el VIH/sida que todas las demás empresas hasta ahora, y usar un nuevo enfoque a fin de ofrecer medicamentos eficaces e innovadores para el tratamiento y la prevención del VIH, además de apoyar a las comunidades afectadas por este. Para más información sobre la empresa, su directiva, cartera, fuentes de suministro y compromiso, por favor, visite www.viivhealthcare.com.

