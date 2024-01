Importante hallazgo de una “mano robótica” de más de 600 años de antigüedad

Arqueólogos han destacado el hallazgo de una “mano robótica” que data de más de 600 años, y que daría una visión diferente de las próstesis modernas.

Se trata de un descubrimiento que ha dejado perplejos a los científicos de la Oficina Estatal de Conservación de Monumentos de Baviera (BLFD).

La “mano robótica” fue encontrada en la ciudad de Múnich, Alemania, después de una expedición.

“Se trata de esqueleto humano con una mano de hierro en su extremidad izquierda, desenterrando así una prótesis única que data de más de 600 años”, se indicó sobre el hallazgo.

En ese sentido, se detalló que el artefacto antiguo pertenecía a un hombre que vivió durante la Edad Media.

“El análisis de radiocarbono, una técnica radiométrica que utiliza el isótopo radiactivo carbono-14, reveló que el individuo al que pertenecía la prótesis era un hombre de entre 30 y 50 años que vivió entre los años 1450 y 1620”, destaca el informe.

Para los arqueólogos, la “mano robótica” ofrece visión distinta de la época, proporcionando nuevos detalles sobre la vida y la tecnología de la Edad Media.

Al respecto se explicó, que aunque la pieza solo tenía cuatro dedos y no era movible, presentaba una disposición ligeramente arqueada y paralela entre sí.

“El diseño sugiere una sofisticación sorprendente para la época, desafiando las percepciones convencionales sobre la tecnología de aquel entonces”, destacaron los expertos.

Asimismo, se mencionaron similitudes de la “mano robótica” y la historia de Götz von Berlichingen, también conocido como “Mano de Hierro”. Berlichingen, era un caballero imperial de la Edad Media que llevaba una prótesis en lugar de su extremidad izquierda.

“El descubrimiento de una prótesis similar en Múnich no solo proporciona un vínculo tangible con el pasado, sino que también alimenta la especulación sobre la existencia de tecnologías sorprendentemente avanzadas en la Edad Media”, se enfatizó.

***WARNING: Images of Human Remains*** Archaeologists in the city of Freising in Bavaria (#Germany), unearthed a Medieval skeleton with a prosthetic metal hand. https://t.co/9oJQMRM1Wl Photos: Bavarian State Office for Monument Preservation (BLfD) pic.twitter.com/Hj4joKdTRk

— European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) October 30, 2023