Implante de Musk permitirá ver a los ciegos de nacimiento

El chip o implante cerebral de la empresa de Elon Musk permitirá ver a los ciegos de nacimiento, algo que revolucionaría la ciencia.

De acuerdo con información proporcionada por Neuralink, la tecnología de los implantes está en avance a pasos agigantados.

Hasta el momento, los experimentos de la empresa del multimillonario prometen que con un implante cerebral se puede hacer que un ciego de nacimiento vea.

Lo anterior, estaría relacionado con el desarrollo de interfaces cerebro-computadora; lo cual permitiría que enfermedades provocadas por daños en el cerebro sean reparados por el chip.

Neuralink ha emprendido la batalla para mejorar la calidad de la vida desde inicios del 2024, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó los primeros ensayos.

En aquel momento, no se había informado sobre la posibilidad de que un ciego de nacimiento vea; pero se logró que un tetrapléjico moviera un ratón de un ordenador utilizando su mente.

Los resultados de los ensayos son tan prometedores que se espera corregir con los implantes cualquier discapacidad provocada por problemas neurológicos, sea motora, escucha o visual.

La decisión de la FDA para que Musk comience las pruebas que logren que un ciego de nacimiento vea ha generado una ola de especulaciones y expectativas.

El novedoso aparato lleva por nombre Blindsigth y promete que una persona vea incluso si han perdido los dos ojos y el nervio óptico.

"Siempre que la corteza visual esté intacta, permitirá incluso ver por primera vez a los ciegos de nacimiento. Para que las expectativas sean correctas, la visión será al principio de baja resolución", se explicó.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.

Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.

To set expectations correctly, the vision… https://t.co/MYLHNcPrw6 pic.twitter.com/RAenDpd3fx

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024