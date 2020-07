El impactante discurso feminista de Ocasio ante el Congreso de EEUU

La legisladora Alexandria Ocasio-Cortez recientemente compartió un poderoso discurso ante el Congreso Nacional de los Estados Unidos, donde denunció los insultos machistas que recibió por parte de Ted Yoho, un actual representante del partido Republicano.

Según relatos de Ocasio, fue víctima de insultos por parte de Yoho al coincidir en el pasillo del Capitolio, después de participar en un fuerte debate sobre el aumento de criminalidad y el desempleo en Nueva York. El republicano Ted Yoh, la llamo “desagradable, loca y peligrosa”

“Estaba ocupándome de mis asuntos, subiendo los escalones y el representante Yoho me puso un dedo en la cara. Me llamó “asquerosa”. Me llamó “loca”. Me llamó “fuera de mi mente” y me llamó, peligrosa” dijo la congresista en el importante discurso.

El poderoso discurso de la parlamentaria, denunció a altos funcionarios, agregando que los insultos denigrantes no han sido solo departe de Ted Yoho, ya que asegura que el actual mandatario Donald Trump ha alentado a otros políticos a agredirla verbalmente y en diversas ocasiones la ha tratado públicamente de manera despectiva con frases como “Regresa a tú país”. Continuo con sus denuncias mencionando al gobernador de Florida, DeSantis, donde compartió que en una ocasión antes de ser juramentada se refirió a ella como “Cualquier cosa”.

Alexandria en su momento, pensó que no era importante denunciar el acoso machista que vivía en su carrera política, sin embargo, después de la ultima confrontación con Ted Yoho, evaluó la importancia de hablar y denunciar, e impedir la “normalización” de insultos denigrantes hacia la mujer.

“Cuando reflexioné sobre esto, honestamente pensé que iba a guardarlo e irme a casa” dijo Alexandria, sin embargo, al ver a sus sobrinas, y pensar en las mujeres que han sido víctimas de abusos verbal y psicológico iban a ver el comportamiento de Yoho, “normal” esto, la impulsó a denunciar las constantes agresiones que ha vivido como funcionaria y como mujer.

Ocasio continuó con su discurso, explicando que estas expresiones machistas y denigrantes no son nuevas en su vida, ya que considera que todas las mujeres han tenido que luchar con esta problemática de alguna u otra manera. “Todas hemos tenido que lidiar con esto, de alguna forma, de alguna manera y en algún punto en nuestras vidas” señaló la joven congresista.

Así mismo concluyo que el mayor problema es cultural, sobre la impunidad de estas acciones machistas, aceptar la violencia y el lenguaje violento en contra de las mujeres, y una estructura entera de poder que lo respalda”, dijo Ocasio, agregando que no quiere ni espera una disculpa por parte del Ted Yoho, funcionario del partido Republicano.