illumynt, una empresa de CNE Direct, anunció la promoción de Jörg Herbarth como director ejecutivo (CEO)

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--illumynt, una empresa de CNE Direct, se complace en anunciar la promoción de Jörg Herbarth como director ejecutivo (CEO).





Jörg ha sido un miembro clave del equipo de liderazgo ejecutivo de illumynt desde su incorporación en junio de 2022, donde se desempeñó más recientemente como director de Operaciones. En su nuevo rol como director ejecutivo, Jörg liderará la misión de illumynt de convertirse en el proveedor número uno de soluciones de disposición de activos de TI (ITAD, por sus siglas en inglés) centradas en IA y datos, a nivel global.

Paul Knight, actual director ejecutivo de illumynt, asumirá el cargo de fundador y presidente. En esta función, Paul continuará apoyando al equipo ejecutivo con orientación estratégica, mientras Jörg asume la responsabilidad total de las operaciones diarias y las iniciativas de expansión global.

El Sr. Knight no estaba ejerciendo funciones operativas desde hacía un año y volvió para emprender nuevas iniciativas y avanzar en la dirección estratégica de la empresa. Con algunos cambios necesarios ya implementados, se muestra entusiasmado con facilitar esta transición a un rol reducido nuevamente.

Bajo el liderazgo de Jörg, illumynt continuará la veloz ampliación de sus capacidades globales de cadena de suministro inversa para fabricantes de equipos originales (OEM), proveedores de servicios en la nube y empresas, al tiempo que consolida su reputación como líder del sector en servicios ITAD sostenibles, seguros y orientados a la creación de valor. Aprovechando los datos, automatización e IA, illumynt se compromete con ofrecer los más altos estándares de cumplimiento, seguridad y responsabilidad ambiental a sus clientes.

"illumynt está a la vanguardia de la transformación de la disposición de activos de TI para la era de la IA", dijo Jörg Herbarth. "Es un honor liderar a nuestro talentoso equipo global mientras seguimos escalando, innovando y ofreciendo soluciones excepcionales que satisfacen las necesidades cambiantes de nuestros socios y clientes".

Para obtener más información, visite http://www.illumynt.com, o síganos en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/illumynt.

Paul Knight 978-490-4812

Jörg Herbarth +31-6-29715881