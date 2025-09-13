Illumination y Nintendo anunciaron que la nueva película animada basada en el mundo de Super Mario Bros. se llamará The Super Mario Galaxy Movie

SANTA MÓNICA, California y KIOTO, Japón--(BUSINESS WIRE)--Illumination (Sede central: Santa Mónica, California, EE. UU.; fundador y CEO: Chris Meledandri) y Nintendo Co., Ltd. (Sede central: Kioto, Minami-ku, Japón; director representante y presidente: Shuntaro Furukawa, “Nintendo” en adelante) hoy anunciaron que el título de la nueva película animada basada en el mundo de Super Mario Bros. será The Super Mario Galaxy Movie (La galaxia de Super Mario: La película). Universal Pictures la estrenará a nivel mundial a partir del 3 de abril de 2026.





Además, las dos empresas anunciaron que los actores de doblaje que volverán a interpretar a los personajes serán: Mario (Chris Pratt), Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key) y Kamek (Kevin Michael Richardson).

El reparto de los nuevos personajes y voces de The Super Mario Galaxy Movie se anunciará más adelante.

The Super Mario Galaxy Movie será estrenada el 3 de abril de 2026 en Estados Unidos y otros mercados a nivel mundial y el 24 de abril de 2026 en Japón, y el estreno en determinados territorios seleccionados se extenderá durante todo el mes de abril.

Acerca de The Super Mario Galaxy Movie

The Super Mario Galaxy Movie es una película animada basada en el mundo de Super Mario Bros., y es la continuación de Super Mario Bros.: La película, que se estrenó en 2023 y recaudó más de $ 1300 millones en todo el mundo. Tanto la película del 2023 como The Super Mario Galaxy Movie están producidas por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo.

La película será cofinanciada por Universal Pictures y Nintendo y será distribuida por Universal Pictures en todo el mundo.

The Super Mario Galaxy Movie vuelve a ser dirigida por los cineastas Aaron Horvath y Michael Jelenic, está basada una vez más en el guion de Matthew Fogel y Brian Tyler vuelve a estar a cargo de la banda sonora.

Acerca de Illumination

Illumination, fundada por Chris Meledandri en 2007, es una de las principales productoras de películas de animación de la industria del entretenimiento, entre las que se incluyen Mi villano favorito, la franquicia de animación de más éxito de la historia del cine, así como Super Mario Bros.: La película, que batió récords, y las películas El Lorax del Dr. Seuss, El Grinch del Dr. Seuss, ¡Patos!, La vida secreta de las mascotas y Sing ¡Ven y canta! Las icónicas y queridas franquicias de Illumination, con personajes memorables y distintivos, atractivo global y relevancia cultural, recaudaron más de $ 11 000 millones en todo el mundo. Illumination tiene un acuerdo exclusivo de financiación y distribución con Universal Pictures.

Acerca de Nintendo

Nintendo Co., Ltd., con sede en Kioto, Japón, ofrece una amplia gama de productos y experiencias de entretenimiento desde su fundación en 1889, que comenzó con la fabricación y venta de cartas de juego Hanafuda.

Desde el lanzamiento en 1983 del sistema Family Computer (Famicom) en Japón, y luego con el Nintendo Switch 2, el enfoque de Nintendo ha sido el desarrollo, la fabricación y la venta de sus sistemas de juegos y software. Hasta la fecha, Nintendo ha vendido más de 5900 millones de videojuegos y más de 860 millones de unidades de hardware en todo el mundo, y ha creado franquicias como Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Pokémon™, Metroid™, Kirby™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™.

Nintendo se esfuerza por expandir la cantidad de personas que tienen acceso a sus personajes y mundos. Su misión continua es poner sonrisas en los rostros de todos los que toca con experiencias de entretenimiento únicas, centradas en sus productos integrados de hardware y software de videojuegos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

