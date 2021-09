Illumination y Nintendo anuncian la fecha de estreno y el reparto de voces de la película de animación de Super Mario Bros.

SANTA MÓNICA (California) y KIOTO (Japón)–(BUSINESS WIRE)–Illumination (sede: Santa Mónica, CA, EE. UU.; fundador y director ejecutivo: Chris Meledandri) y Nintendo Co. (SEDE: Kioto, Minami-ku, Japón; director representante y presidente: Shuntaro Furukawa, en adelante «Nintendo») acaban de anunciar que su nueva película de animación basada en el mundo de Super Mario Bros. se estrenará en todo el mundo durante la temporada navideña de 2022. Universal Pictures estrenará la película en Norteamérica el 21 de diciembre de 2022, y el calendario de estrenos para otros países y regiones se anunciará próximamente. La película estará cofinanciada por Universal Pictures y Nintendo.

Además, las dos compañías anunciaron los actores que pondrán voz a los personajes Mario (Chris Pratt), Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key), Donkey Kong (Seth Rogen), Cranky Kong (Fred Armisen), Kamek (Kevin Michael Richardson) y Spike (Sebastian Maniscalco). La elección de cada actor de voz se hizo por su capacidad para captar el espíritu único de su personaje.

Los encargados de producir esta nueva película de animación serán Chris Meledandri, de Illumination, y Shigeru Miyamoto, de Nintendo, y la dirección correrá a cargo de Aaron Horvath y Michael Jelenic, que ya colaboraron en la serie de animación Teen Titans Go! y en la película Teen Titans Go! To the Movies. El guión de la película estará a cargo de Matthew Fogel, cuyos créditos como guionista incluyen The LEGO Movie 2: The Second Part y la próxima película de Illumination Minions: The Rise of Gru.

«Mario y Luigi son dos de los héroes más entrañables de toda la cultura popular, por lo que nos sentimos honrados de tener la oportunidad única de trabajar tan estrechamente con Shigeru Miyamoto y el equipo tan imaginativo de Nintendo para dar vida a estos personajes en una película de animación, diferente a todas las que Illumination ha realizado hasta la fecha», declaró Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, y director externo de Nintendo.

«Estamos colaborando con Chris y su equipo de expertos para crear una película con licencia de los personajes, pero también una nueva obra de entretenimiento que da vida a Super Mario Bros. en la pantalla, y que permite a todo el mundo disfrutar independientemente de que conozca el juego. La producción es, hasta ahora, constructiva y va muy bien, y ambas partes están aprendiendo mucho la una de la otra. Pedimos humildemente a los admiradores que esperen un poco más para el estreno, y confiamos en que tengan ganas de ver a los personajes únicos de Super Mario Bros. en la gran pantalla», comentó Shigeru Miyamoto, director representante de Fellow of Nintendo.

Reparto de voces

Mario – Chris Pratt



Princesa Peach – Anya Taylor-Joy



Luigi – Charlie Day



Bowser – Jack Black



Toad – Keegan-Michael Key



Donkey Kong – Seth Rogen



Cranky Kong – Fred Armisen



Kamek – Kevin Michael Richardson



Spike – Sebastian Maniscalco



??? – Charles Martinet

Acerca de la película de animación de Super Mario Bros.

Esta película de animación de Super Mario Bros., cuya producción estará a cargo de Chris Meledandri, de Illumination, y Shigeru Miyamoto, de Nintendo, tiene previsto estrenarse durante la temporada navideña de 2022. Será el 21 de diciembre de 2022 cuando se estrene en Norteamérica. El calendario de lanzamiento para otros países y regiones se anunciará próximamente. La película estará cofinanciada por Universal Pictures y Nintendo, y su lanzamiento en todo el mundo correrá por parte de Universal Pictures.

Acerca de Illumination

Illumination, fundada por Chris Meledandri, nominado al Oscar®, en 2007, es una de las principales productoras de películas de animación de la industria del entretenimiento. Las franquicias de la empresa incluyen dos de las cuatro películas de animación más importantes de todos los tiempos, y sus marcas icónicas y adoradas, dotadas de personajes memorables e inconfundibles, de atractivo global y de relevancia cultural, han recaudado más de 6250 millones de dólares en todo el mundo. Illumination fue galardonada por Fast Company como una de las empresas más innovadoras del mundo.

Acerca de Nintendo

Nintendo Co., Ltd., con sede en Kioto (Japón), ha puesto en marcha franquicias que se han convertido en nombres conocidos en todo el mundo, como Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™, a través de sus productos integrados de hardware y software. Nintendo tiene como objetivo ofrecer experiencias de entretenimiento únicas e intuitivas para todo el mundo, para lo cual fabrica y comercializa dispositivos de videojuegos como la familia de consolas Nintendo Switch™, desarrolla y explota aplicaciones para dispositivos inteligentes, y colabora con socios en una serie de otras iniciativas de entretenimiento como contenidos visuales y parques temáticos. Nintendo ha vendido más de 5100 millones de videojuegos y más de 800 millones de unidades de hardware en todo el mundo. Desde el lanzamiento del Nintendo Entertainment System™ hace más de 30 años, hasta hoy y en el futuro, la misión de Nintendo es crear un entretenimiento único que haga sonreír a todo el mundo.

