IL MAKIAGE adquiere la empresa emergente israelí líder en visión por computadora Voyage81

La empresa de belleza impulsada por la tecnología está sumando tecnología de visión por computadora de vanguardia a sus capacidades de aprendizaje profundo existentes

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–IL MAKIAGE, la empresa de belleza de más rápido crecimiento en Estados Unidos, anuncia hoy la adquisición de Voyage81, una empresa emergente de imágenes computacionales basadas en IA de alta tecnología. La adquisición de Voyage81 por parte de IL MAKIAGE permitirá a la empresa utilizar los sistemas de imágenes hiperespectrales patentados de Voyage81 para mejorar aún más las capacidades de aprendizaje automático de la empresa y se alinea con el compromiso de IL MAKIAGE de seguir innovando y revolucionando las industrias de la belleza y el bienestar en general. Además, sienta las bases para los nuevos lanzamientos de marca previstos por la empresa en los ámbitos de la belleza y el bienestar. Esta es la segunda adquisición tecnológica de la empresa en los últimos 24 meses.

Voyage81 es la primera y única empresa en el mundo que ha desarrollado un software patentado que aporta capacidades de imagen hiperespectral a los teléfonos inteligentes. El software de Voyage81 extrae más de 30 canales de información hiperespectral de las imágenes RGB tomadas con las cámaras de los teléfonos inteligentes existentes. Además de su software de visión, Voyage81 está desarrollando actualmente una solución basada en hardware, en colaboración con algunos de los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes en el mundo, que se basa en el software hiperespectral de la empresa para mejorar significativamente las fotos tomadas en condiciones de poca luz.

El CEO de IL MAKIAGE, Oran Holtzman, afirma: “Durante los dos últimos años, hemos estado buscando soluciones de imagen computacional que puedan funcionar en el ámbito de la belleza y el bienestar para seguir avanzando en nuestras capacidades actuales de IA. He conocido a decenas de empresas emergentes de visión por computadora, pero no he podido encontrar una tecnología que se adapte a nuestro sector y que sea lo suficientemente sólida como para cumplir nuestros objetivos. Incorporar la tecnología patentada de Voyage81 y su excepcional equipo a nuestros departamentos de tecnología y ciencia de datos es una gran victoria para el futuro de nuestra empresa, nuestros usuarios y la industria en general”.

Las implicaciones de la tecnología de Voyage81 para las industrias de la belleza y el bienestar son infinitas. El software de Voyage81 es capaz de mapear y analizar los rasgos de la piel y el cabello, detectar los flujos sanguíneos faciales y crear mapas de melanina y hemoglobina a partir de una simple foto de la cámara del teléfono inteligente. La tecnología, combinada con los actuales algoritmos de IA de IL MAKIAGE, aprovechará las cámaras personales de los teléfonos inteligentes de los usuarios para proporcionar capacidades de coincidencia en línea sin precedentes a los usuarios de IL MAKIAGE y sus próximas marcas digitales de belleza y bienestar locales.

Voyage81 fue fundada en 2019 por el CEO Niv Price, exjefe de I+D de la Unidad 81, la unidad tecnológica más selecta de las Fuerzas de Defensa israelíes (los egresados de la unidad son conocidos por haber fundado algunas de las empresas emergentes más exitosas de Israel), el Dr. Boaz Arad (CTO), Ph. D. en visión por computadora y líder de opinión en el espacio hiperespectral, el Dr. Rafi Gidron, conocido empresario israelí de alta tecnología (como Chromatis Networks, vendida a Lucent), y Omer Shwartz (director de software), Ph. D. en ciberseguridad.

Las capacidades y el equipo de visión por computadora de Voyage81 (la mitad de los cuales son Ph. D.) se integrarán en las capacidades de ciencia de datos de IL MAKIAGE y en sus algoritmos de comparación para brindar servicios a las decenas de millones de usuarios y clientes de la empresa. Los fundadores de Voyage81, Niv Price, el Dr. Arad y Omer Shwartz, asumirán funciones de liderazgo en IL MAKIAGE. Price ocupará el puesto de CTO, el Dr. Arad el de director de visión y Shwartz el de vicepresidente de Seguridad de la Información. Los tres también seguirán dirigiendo Voyage81 como CEO, CTO y líder de software.

“Cuando conocimos a Oran, estábamos centrados en nuestra propia trayectoria de rápido crecimiento sin ningún plan de venta”, señala Price, cofundador y CEO de Voyage81. “De hecho, acabábamos de terminar la ronda A de financiación y ya estábamos trabajando con los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes en el mundo. Pero después de conocer a Oran y aprender sobre la visión a largo plazo de la empresa, nos dimos cuenta de que bajo la plataforma IL MAKIAGE, la tecnología de Voyage81 brindará servicios y beneficiará a cientos de millones de consumidores, cumpliendo nuestro objetivo fundacional”.

“Los avances tecnológicos de IL MAKIAGE son inmensos”, afirmó Holtzman. “La ampliación hiperespectral por software, que solo requiere una imagen tradicional de la cámara de cualquier teléfono inteligente, se integrará inmediatamente en la experiencia del consumidor de la empresa. El hecho de contar con estas capacidades de visión proporciona otra dimensión de información que nos permitirá ampliar rápido nuestras capacidades en dominios existentes y futuros con una menor cantidad de datos necesarios para nuestros modelos de aprendizaje automático”.

El cofundador y CTO de Voyage81, el Dr. Arad, manifestó: “La combinación de los algoritmos basados en la física de Voyage81 con el equipo de ciencia de datos existente de IL MAKIAGE y la utilización de los más de mil millones de puntos de datos de la empresa y el flujo de datos entrantes diarios sin precedentes, impulsará aún más nuestras capacidades de visión de IA. Por lo tanto, creo firmemente que juntos podemos conquistar la próxima frontera en las industrias de la belleza y el bienestar, creando una ventaja tecnológica que será casi imposible de igualar”.

La tecnología de Voyage81 se desarrolló a partir de la investigación doctoral del Dr. Arad, que examinaba en qué medida la estimación de la información hiperespectral a partir de datos RGB era inferior a los resultados de las cámaras hiperespectrales profesionales. Cuando vio que los resultados eran casi comparables, pensó que había introducido algunos errores en el proceso de comparación, pero después de una detallada investigación se dio cuenta de que estaba ante un descubrimiento apasionante que tiene el potencial de repercutir en todo el mundo.

Acerca de IL MAKIAGE



Lanzada en Estados Unidos en 2018 por un dúo de hermanos emprendedores, IL MAKIAGE es una empresa de belleza DTC de prestigio con sede en Nueva York, impulsada por la tecnología. IL MAKIAGE está definiendo y construyendo el futuro de la belleza mediante el uso de tecnología propia para conectar a las personas con productos de belleza superiores y minuciosamente probados. Después del gran éxito de la empresa como marca de belleza en línea de más rápido crecimiento en Estados Unidos, IL MAKIAGE sigue trasladando a millones de clientes de la red a Internet y recientemente se ha expandido al Reino Unido, Canadá, Alemania y Australia. IL MAKIAGE está respaldada por L Catterton, la principal empresa de capital privado centrada en el consumidor en el mundo. Para obtener más información, visite www.ilmakiage.com.

Acerca de Voyage81



Fundada en 2019, Voyage81 es una empresa de imágenes computacionales basada en la IA de tecnología profunda que desarrolló un software patentado que recupera más de 30 canales de información hiperespectral de cualquier cámara de teléfono inteligente simple sin hardware adicional, trazando un camino para revolucionar las industrias de belleza y bienestar. Voyage81, dirigida por egresados de las principales unidades de inteligencia israelíes y Ph. D. en visión por computadora, también está desarrollando, en colaboración con algunos de los mayores fabricantes mundiales de teléfonos inteligentes, una solución basada en hardware que se apoya en el software hiperespectral de la empresa para mejorar significativamente las fotos tomadas en condiciones de poca luz. Voyage81 está respaldada por True Ventures, Next Gear Ventures, Maniv Mobility e iAngels. Para obtener más información, visite www.voyage81.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Para consultas de los medios de comunicación:



Michael Braun



IL MAKIAGE



michaelb@ilmakiage.com