IHS Towers nombra como vicepresidente sénior de comunicaciones a Colby Synesael

LONDRES y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–IHS Holding Limited (NYSE: IHS) («IHS Towers»), uno de los mayores propietarios, operadores y desarrolladores independientes de infraestructuras de telecomunicaciones compartidas del mundo por número de torres, anuncia el nombramiento de Colby Synesael como vicepresidente sénior de comunicaciones, a partir del 1 de marzo de 2022.

Desde Nueva York, Colby se encargará de seguir desarrollando la actividad de Relaciones con los inversores del Grupo y el actual equipo de Comunicación y Sostenibilidad. Dependerá directamente del director financiero de la empresa y trabajará en estrecha colaboración con Sam Darwish, presidente y director ejecutivo, además de formar parte del Comité Ejecutivo de Dirección de IHS Towers.

El nombramiento se enmarca en una iniciativa más amplia dentro de IHS Towers destinada a ampliar el equipo de alta dirección, que incluye el reciente nombramiento de Bill Bates como vicepresidente sénior y director de estrategia en enero de 2022, ya que la empresa busca seguir escalando el negocio, desde que IHS Towers empezara a cotizar en la Bolsa de Nueva York en octubre del año pasado.

Colby lleva 20 años trabajando en investigaciones de renta variable en el segmento vendedor y se lo considera uno de los mejores analistas de infraestructuras de comunicaciones (torres, centros de datos, fibra, celdas pequeñas), tras figurar entre los tres primeros en las encuestas anuales del segmento vendedor de Institutional Investor (II) en los últimos cinco años. En los últimos 12 años, Colby ha sido el líder del equipo de investigación en Cowen.

Sam Darwish, presidente y director ejecutivo de IHS Towers, comentó: «Me complace dar la bienvenida a Colby y sumar otro experto consolidado a nuestro Comité Ejecutivo de Dirección. Colby aporta una visión inestimable como analista de investigación de rango II en el sector de las infraestructuras de comunicaciones, así como conocimientos y experiencia significativos en el trabajo directo con la comunidad de inversores y analistas. Con su nombramiento queda reflejada nuestra amplia agenda para seguir reforzando el equipo directivo y garantizar la creación de valor sostenible a largo plazo para nuestros accionistas».

Jeffrey M. Solomon, presidente y director ejecutivo de Cowen, declaró: «Colby se ha convertido en un socio destacado de Cowen durante una década. Como analista de investigación sénior, es un líder de opinión muy respetado en el ámbito de las infraestructuras de comunicaciones. Aunque extrañaremos su interés y sus valiosos conocimientos, estamos agradecidos por sus contribuciones a nuestra galardonada franquicia de investigación y le deseamos mucho éxito en su nuevo cargo».

Colby Synesael, vicepresidente sénior de comunicaciones de IHS Towers, comentó: «Estoy encantado de unirme a IHS Towers tras haber conocido a Sam y a otros miembros del equipo directivo durante el proceso de salida a bolsa de la empresa. Creo que IHS puede tener una gran oportunidad de crecimiento que, si se ejecuta y se comunica correctamente, debería traducirse en una creación de valor real y duradera para los accionistas en los próximos años. Después de una trayectoria profesional en el sector de la venta, estoy deseando que llegue este nuevo capítulo y no se me ocurre una empresa más interesante a la que incorporarme. Espero que haya una importante demanda de infraestructura de comunicaciones en los mercados emergentes durante la próxima década, y pienso que IHS está en una posición única para beneficiarse. Asimismo, quiero dar las gracias a Cowen por la oportunidad que me ha brindado y por ser un lugar tan estupendo para trabajar. Estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos y me parece que están bien posicionados para seguir aumentando su liderazgo dentro del amplísimo campo de los servicios de comunicaciones en los próximos años».

Acerca de IHS Towers: IHS Towers es uno de los mayores propietarios, operadores y promotores independientes de infraestructuras de telecomunicaciones compartidas del mundo por número de torres y es el único proveedor de tecnología inalámbrica o «towerco» centrado exclusivamente en los mercados emergentes. La empresa cuenta con más de 38 000 torres proforma en sus 11 mercados, que incluyen Brasil, Camerún, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Kuwait, Nigeria, Perú, Ruanda, Sudáfrica y Zambia. Para más información, escriba a: communications@ihstowers.com o visite: www.ihstowers.com

Carolina Desmeules / Jessica McGhie



communications@ihstowers.com