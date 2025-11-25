Iglesia Católica advierte el incremento de la infidelidad: "una unión de amor única y exclusiva"

La Iglesia Católica advirtió sobre el incremento del poliamor, el divorcio e infidelidad, volviendo a estar en el centro del debate público tras una declaración en la que se pronunció sobre la naturaleza de las relaciones amorosas.

Según el comunicado oficial, el Vaticano reafirma su tradicional postura respecto a la monogamia, al tiempo que reconoce el surgimiento de nuevas formas de convivencia y discusión en torno al poliamor.

La declaración, difundida por medios internacionales señala que “la monogamia es un valor central para la doctrina católica”, aunque el Vaticano reconoce la necesidad de abordar “la realidad de familias y formas de pareja diversas que hoy existen en la sociedad”.

Reacciones en América Latina y el mundo católico

La noticia ha generado una ola de comentarios y debates en América Latina, donde gran parte de la población profesa la fe católica.

Defensores de la postura vaticana aplauden la reafirmación de la monogamia, mientras que sectores progresistas piden una mayor apertura hacia nuevas formas de relación como el poliamor.

Líderes religiosos, teólogos y representantes de comunidades LGBTI+ han expresado opiniones divididas. Algunos consideran que abrir el debate es un avance necesario, mientras que otros insisten en que la doctrina católica debe mantenerse firme en sus principios tradicionales.