iFIT suma más formas de entrenar e incorpora contenidos de Club Pilates y YogaSix a su plataforma

PARK CITY, Utah--(BUSINESS WIRE)--iFIT Inc., líder mundial en fitness inteligente y personalizado, anunció el día de hoy una nueva colaboración con Xponential Fitness para ofrecer a los miembros de iFIT acceso a contenidos premium de pilates y yoga de Club Pilates y YogaSix. Esta colaboración amplía la biblioteca de fitness de iFIT, nominada a los premios Emmy, y ofrece a los miembros entrenamientos con mayor variedad y con calidad de estudio de dos de las marcas de fitness más populares en el sector boutique.

Con esta incorporación, los miembros de iFIT ahora pueden incorporar clases de Club Pilates y YogaSix a sus programas de entrenamiento personalizados, lo que les permite adoptar un enfoque más completo, sostenible y agradable del fitness. El contenido se centra en movimientos que se pueden realizar en casa sobre una esterilla de yoga, y complementa la amplia biblioteca de contenido inmersivo al aire libre de iFIT que los miembros pueden disfrutar en su cinta de correr, bicicleta estática, máquina de remo o elíptica.

"Estamos muy emocionados de poder ofrecer las experiencias de Club Pilates y YogaSix a nuestros atletas", afirmó Jeremy McCarty, director de Suscripciones de iFIT Inc. "Como líderes en fitness conectado, estamos en constante evolución para cumplir las necesidades de nuestros atletas. Gracias a esta colaboración, nuestros atletas ahora tienen acceso a una gama más amplia de contenidos de fitness, todos ellos incluidos en su suscripción a iFIT".

Conozca las nuevas incorporaciones:

Club Pilates ofrece entrenamientos de Pilates de bajo impacto para todo el cuerpo basados en el Reformer, que fortalecen y alargan los músculos y mejoran la postura. Diseñado para todos, desde principiantes hasta amantes del fitness, Club Pilates es ideal para cualquier rutina de fuerza, entrenamiento cruzado, recuperación de lesiones o bienestar prenatal o posparto; esto lo convierte en una modalidad de fitness ideal para todos los CUERPOS.

YogaSix redefine la experiencia del yoga con clases modernas que se centran en la fuerza, el equilibrio, la movilidad y la conexión entre la mente y el cuerpo. Cada clase invita a los participantes a crecer a su propio ritmo y ofrece beneficios tanto físicos como mentales, al tiempo que crea una comunidad solidaria y estimulante.

"Esta asociación con iFIT, pionera en fitness conectado, nos permite llevar nuestro contenido de primera clase a un público más amplio que nunca", afirmó Steve Pankowski, vicepresidente ejecutivo de Asociaciones Estratégicas de Xponential Fitness. "Aprovechando la innovadora plataforma y el amplio alcance global de iFIT, nos enorgullece presentar las experiencias transformadoras de Club Pilates y YogaSix a millones de miembros en todo el mundo de una manera verdaderamente inmersiva y digital".

Próximos pasos:

Como parte del lanzamiento, iFIT ofrecerá clases de Club Pilates y YogaSix en un desafío para miembros y celebrará el nuevo contenido con nuevas oportunidades para motivarse y progresar. Cualquier miembro de iFIT que cumpla los requisitos y complete el desafío recibirá un pase para una clase de introducción a Club Pilates (en el estudio) y participará en un sorteo para ganar una membresía anual a Club Pilates o YogaSix.*

Acerca de iFIT Inc.

iFIT Inc. es líder mundial en tecnología para el fitness y pionera en el fitness conectado para ayudar a las personas a vivir vidas más largas y saludables. Con una comunidad de más de 6 millones de deportistas en todo el mundo, iFIT ofrece experiencias de entrenamiento inmersivas y personalizadas en casa, tanto mientras se desplaza como en el gimnasio. Impulsada por un ecosistema integral de software propio, hardware innovador y contenido atractivo, la plataforma iFIT da vida al fitness a través de su cartera de marcas: NordicTrack, ProForm, Freemotion y la aplicación iFIT. Desde el entrenamiento cardiovascular y de fuerza hasta la recuperación, iFIT empodera a los atletas en cada etapa de su trayectoria fitness. Para obtener más información, visite iFIT.com.

Acerca de Club Pilates & YogaSix

Fundada en 2007, Club Pilates es la marca de Pilates más grande por número de estudios, diseñada con la visión de hacer que el Pilates sea más accesible, cercano y acogedor para todos. Con sede en Irvine, California, Club Pilates apareció en las listas Franchise 500 y Fastest-Growing Franchises de la revista Entrepreneur durante nueve años consecutivos, y en la lista Inc. 5000 de la Inc. Magazine en múltiples ocasiones. Club Pilates ofrece una amplia certificación de formación para sus instructores. Su programa de formación de 500 horas. Club Pilates tiene su sede en Irvine, California, y cuenta con el respaldo de Xponential Fitness, uno de los principales franquiciadores mundiales de marcas boutique de salud y bienestar. Para obtener más información sobre Club Pilates, visite https://www.clubpilates.com.

Acerca de YogaSix

Fundada en 2012, YogaSix es la mayor franquicia de yoga de Estados Unidos y ofrece una amplia gama de clases de yoga con y sin calefacción, clases de fitness para fortalecer la musculatura y mejorar la capacidad cardiovascular, y clases de yoga restaurativo accesibles para todos. YogaSix cuenta con seis formatos de clases exclusivas, entre las que se incluyen Y6 101, Y6 Restore, Y6 Slow Flow, Y6 Signature Hot and Warm, Y6 Power Flow y Y6 Sculpt & Flow, además de tres clases especializadas: Y6 Mix, Y6 TRX y la nueva Y6 Mobility. Las clases de YogaSix eliminan el factor de intimidación que muchas personas sienten cuando prueban el yoga por primera vez y ofrece una nueva perspectiva sobre una de las prácticas de fitness más antiguas del mundo. Clasificada en la lista Franchise 500 de la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos, y en las listas Fastest-Growing Franchises (Franquicias de más rápido crecimiento) y Top New Franchises (Mejores nuevas franquicias) durante dos años consecutivos, YogaSix tiene su sede en Irvine, California, y cuenta con el respaldo de Xponential Fitness, uno de los principales franquiciadores mundiales de marcas boutique de salud y bienestar. Para obtener más información sobre YogaSix, visite www.yogasix.com.

*NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA. Solo pueden participar los suscriptores actuales de iFIT que sean residentes de Estados Unidos o Canadá, excepto Quebec, y sean mayores de 18 años. Disponible desde el 5 de junio de 2025 a las 12:01 a. m. MT hasta el 31 de julio de 2025 a las 11:59 p. m. MT. Para participar, es necesario completar los entrenamientos iFIT designados y enviar un formulario de inscripción antes del 31 de julio de 2025 a las 11:59 p. m. MT. Límite de 1 inscripción y 1 premio por persona. No es transferible. No es acumulable con ninguna otra oferta. Sujeto a los Términos de la oferta. Patrocinador: iFIT Inc.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

