iFIT Inc. anuncia el lanzamiento de un Consejo Científico para impulsar la personalización y la innovación en el fitness

El Consejo Científico, compuesto por especialistas destacados provenientes de distintas disciplinas dentro del campo del bienestar, reforzará el liderazgo de iFIT en el desarrollo de soluciones personalizadas de fitness y salud integral. Los primeros integrantes del Consejo Científico de iFIT son miembros de la comunidad médica y científica especializados en diversas áreas, como la longevidad, la salud de la mujer, el rendimiento cognitivo y el sueño: Dr. Darshan Shah, Mona Sharma, Louisa Nicola, Dr. Michael Breus, Dr. Duncan French, Dr. Vonda Wright, y Dr. Rangan Chatterjee.

Un Consejo de especialistas para liderar la innovación en el fitness

Valiéndose de los últimos descubrimientos en materia de salud y rendimiento humano, el Consejo ayudará a iFIT a ofrecer propuestas de fitness innovadoras y respaldadas por la ciencia, sin dejar de ser accesibles y atractivas para los consumidores.

«Los caminos que tomamos para estar saludables y alcanzar el bienestar son muy personales: cada uno de nosotros parte de un lugar diferente, pero nos une un objetivo común: llevar una vida más sana», afirma Kevin Duffy, director ejecutivo de iFIT. «El desafío radica en saber por dónde empezar, cómo adaptarse y qué es lo que realmente funciona. Gracias a los rápidos avances de la ciencia en materia de ejercicio físico, fisiología y cuidado de la salud, hoy en día contamos con herramientas muy eficaces para guiar estos recorridos. El Consejo Científico de iFIT nos permite trasladar esos avances científicos a rutinas prácticas y cotidianas, con el objetivo de lograr que los fundamentos del fitness sean más accesibles, personalizados y efectivos para millones de miembros en todo el mundo».

Integración de biomarcadores con tecnologías para el bienestar

Uno de los principales objetivos del consejo es reducir la brecha entre la ciencia avanzada de la salud y las rutinas de ejercicio cotidianas. Los asesores ayudarán a iFIT a interpretar y aplicar conocimientos de campos como la fisiología del ejercicio, el metabolismo y la genética en el desarrollo de sus productos. Por ejemplo, iFIT planea integrar en su plataforma análisis de datos de biomarcadores y soluciones que permitan realizar un seguimiento biométrico más profundo, a partir de datos como la variabilidad de la frecuencia cardiaca, métricas de recuperación y otras parámetros de la salud, para personalizar aún más el plan de entrenamiento de cada usuario. Al incorporar a los programas de entrenamiento interactivos de iFIT este enfoque basado en datos, el Consejo Científico contribuirá a que la empresa perfeccione el modo en que las rutinas de entrenamiento se adaptan en tiempo real al perfil de rendimiento y bienestar de cada persona en particular.

«Los entrenamientos estándar y generales son cosa del pasado. A partir de los datos reales provenientes de biomarcadores, y aprovechando las últimas investigaciones científicas, podemos diseñar para cada persona entrenamientos verdaderamente personalizados y respaldados por la ciencia», declaró el Dr. Darshan Shah, asesor médico principal de iFIT. «El Consejo Científico reúne a mentes líderes en las áreas de la medicina deportiva, la nutrición y la tecnología para transformar nuestro enfoque del fitness conectado. Juntos, ayudaremos a los miembros de iFIT a conseguir mejores resultados a través de rutinas de entrenamiento personalizadas y basadas en la evidencia».

La creación del Consejo Científico de iFIT pone de manifiesto el compromiso de la empresa con la innovación continua, y brinda a los usuarios la posibilidad de alcanzar sus objetivos en materia de salud y fitness a través de soluciones basadas en la ciencia y la personalización impulsada por la tecnología.

Para experimentar de primera mano los entrenamientos personalizados y con respaldo científico de iFIT u obtener más información sobre la plataforma iFIT, visite www.iFIT.com.

Miembros inaugurales del Consejo Científico de iFIT

Dr. Darshan Shah: asesor médico principal, especialista en longevidad y cuidado de la salud

El Dr. Darshan Shah es cirujano colegiado, especialista en longevidad y fundador de Next Health, la clínica de cuidado de la salud y longevidad más grande del mundo. Con más de 20 000 intervenciones quirúrgicas realizadas, el Dr. Shah se especializó en la salud preventiva tras revertir su propia enfermedad autoinmune y perder 50 libras mediante cambios en su estilo de vida. Graduado de la Harvard Business School y la Singularity University, ahora lidera el sector de la innovación en protocolos de bienestar y salud personalizada basados en biomarcadores.

Mona Sharma: nutricionista holística y especialista en bienestar

Mona Sharma es nutricionista y emprendedora especializada en bienestar, reconocida en todo el mundo por combinar los principios ayurvédicos y la ciencia moderna. Como fundadora de Xicama™ y responsable del podcast «Rooted in Wellness», ha transformado la vida de personalidades del espectáculo, como Will Smith y Julianne Hough, a través del desarrollo estrategias de salud personalizadas que combinan nutrición, prácticas de atención plena y cambio de hábitos.

Louisa Nicola: neurofisióloga y especialista en rendimiento cognitivo

Louisa Nicola es neurofisióloga y fundadora de Neuro Athletics, una consultora que se dedica a mejorar el rendimiento cognitivo de deportistas de élite de la NBA, la NFL y la MLB, así como de ejecutivos de Wall Street. Ex triatleta profesional, combina la neurociencia con el entrenamiento deportivo para mejorar la función cognitiva, y para ello se vale de electroencefalogramas, análisis de laboratorio y evaluaciones cognitivas. Louisa es también responsable del podcast «The Neuro Experience», donde desarrolla temas relacionados con la salud cerebral, la longevidad y el rendimiento máximo.

Dr. Michael Breus: psicólogo clínico y especialista en medicina del sueño

El Dr. Michael Breus, conocido como «el doctor del sueño», es psicólogo clínico y especialista en medicina del sueño con doble certificación. Es uno de los 168 psicólogos en el mundo que han aprobado el examen de Medicina del Sueño sin haber estudiado medicina y es autor de bestsellers como «The Power of When». El Dr. Breus se ha convertido en una destacada figura mediática y ha sido invitado a programas como The Today Show, Dr. Oz y Oprah, además de haberse desempeñado como especialista en sueño para WebMD durante 14 años.

Dr. Duncan French: especialista en deporte de alto rendimiento

El Dr. Duncan French es vicepresidente sénior del UFC Performance Institute y cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de rendimiento deportivo de élite. Ha entrenado a atletas de más de 40 disciplinas profesionales y olímpicas, y se ha desempeñado como director de Ciencias del Rendimiento en la Universidad de Notre Dame y entrenador de Fuerza y Acondicionamiento en el Instituto de Deportes del Reino Unido. El Dr. French es reconocido por su experiencia en fuerza y acondicionamiento, transferencia del entrenamiento y optimización del rendimiento deportivo.

Dra. Vonda Wright: cirujana ortopédica y defensora de la salud de la mujer

La Dra. Vonda Wright es una precursora en la cirugía ortopédica deportiva, investigadora, especialista en rendimiento humano y longevidad, además de ser considerada una autoridad en salud femenina. La Dra. Wright tiene, además, una gran presencia en los medios de comunicación y participa regularmente de eventos, y su enfoque basado en la ciencia está cambiando la vida de millones de personas en la mediana edad. Gracias a su estilo directo, los contundentes mensajes de la Dra. Wright no solo informan, sino que instan a la acción y motivan a atletas y personas activas de todas las edades y niveles a recuperar su salud e ir en búsqueda el bienestar en todas las etapas de la vida. La Dra. Wright ejerce la cirugía ortopédica en Lake Nona, Florida, y es fundadora y directora ejecutiva de Precision Longevity. Su último libro, «UNBREAKABLE», saldrá a la venta en agosto de 2025.

Dr. Rangan Chatterjee: especialista en medicina funcional

El Dr. Rangan Chatterjee es catedrático de Comunicación y Educación en Salud en la Facultad de Medicina de Chester, y es reconocido por su capacidad para simplificar información compleja sobre la salud e inspirar a las personas a realizar cambios positivos en sus vidas. Es el responsable detrás del podcast sobre salud más escuchado en Europa, «Feel Better, Live More», que cuenta con más de 300 millones de reproducciones hasta la fecha, y ha publicado seis libros que han alcanzado el primer puesto en la lista de bestsellers del Sunday Times, con más de un millón de ejemplares vendidos en todo el mundo. Es el único médico a nivel mundial que ha logrado revertir con éxito la diabetes de tipo II, la fibromialgia, los ataques de pánico, el síndrome del intestino irritable y los síntomas de la menopausia a través de la nutrición, el cambio de hábitos y de mentalidad, y lo ha relatado en su exitoso programa de la BBC «Doctor In The House», que se ha emitido en más de 70 países de todo el mundo en horario de máxima audiencia televisiva.

Acerca de iFIT Inc.

iFIT Inc. es una empresa líder a nivel mundial en tecnología de fitness y pionera en el fitness conectado para ayudar a las personas a vivir más tiempo y de forma más saludable. Con una comunidad de más de 6 millones de atletas en todo el mundo, iFIT ofrece experiencias de entrenamiento inmersivas y personalizadas, ya sea en el hogar, sobre la marcha o en el gimnasio. Impulsada por ecosistema integral que combina software propio, hardware innovador y contenidos motivadores, la plataforma iFIT da vida al fitness a través de sus diferentes marcas: NordicTrack, ProForm, Freemotion y la aplicación iFIT. Desde el entrenamiento cardiovascular y de fuerza hasta la recuperación, iFIT acompaña a los atletas en todas las etapas de su recorrido en el fitness. Para obtener más información, visite iFIT.com.

