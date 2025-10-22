IFF y BASF anuncian colaboración estratégica para impulsar la innovación en enzimas y polímeros de próxima generación

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), líder mundial en aromas, fragancias, ingredientes alimentarios, salud y biociencias, anunció una colaboración estratégica con BASF, una de las principales empresas químicas del mundo y líder en innovación en productos sostenibles, para acelerar el desarrollo de la plataforma de tecnología Designed Enzymatic Biomaterials™ de IFF y crear tecnologías de enzimas de próxima generación para telas, platillos y cuidado personal como así también aplicaciones de limpieza industrial.









Esta colaboración reúne a dos líderes de la industria con una visión en común: desarrollar soluciones sostenibles y de alto rendimiento que cumplan con las cambiantes demandas de los consumidores y el mercado. Al combinar las capacidades químicas avanzadas y la experiencia en biotecnología e ingeniería de proteínas de IFF y BASF, la sociedad busca brindar soluciones innovadoras a escala que mejoren la eficacia de limpieza, mejoren las fórmulas de cuidado personal, reduzcan el impacto ambiental y apoyen la transición hacia un futuro más sostenible.

“Nos complace mucho esta colaboración con BASF para descubrir juntos un nuevo potencial en tecnologías de enzimas y polímeros”, señaló Erik Fyrwald, director ejecutivo de IFF. “Nuestra alianza nos permite desarrollar soluciones impulsadas por el mercado que generen valor sostenible tanto para la industria como para el medio ambiente”.

“Esta alianza marca un importante paso para ambas empresas desde el punto de vista estratégico”, manifestó Michael Heinz, miembro del directorio de BASF. “Al combinar nuestra experiencia en investigación y desarrollo, sentamos las bases a fin de aportar al mercado soluciones innovadoras a gran escala para nuestros clientes”.

El esfuerzo conjunto se centrará en innovadores sistemas de enzimas y polímeros de base biológica, permitiendo que los clientes logren un desempeño superior mientras reducen el consumo de recursos. Ambas empresas mantendrán las operaciones independientes y el posicionamiento competitivo, mientras aprovechan las fortalezas complementarias para acelerar la innovación y ampliar las opciones para los clientes en todo el mundo.

Bienvenidos a IFF



En IFF (NYSE: IFF), expresamos la alegría a través de la ciencia, la creatividad y el corazón. Como líder mundial en aromas, fragancias, ingredientes alimentarios, salud y biociencias, ofrecemos innovaciones revolucionarias y sostenibles que mejoran los productos cotidianos, promoviendo el bienestar, deleitando los sentidos y mejorando la experiencia humana. Más información en iff.com, LinkedIn, Instagram y Facebook.

Acerca de BASF



En BASF2, creamos química para un futuro sostenible. Nuestra ambición: buscamos ser la empresa química preferida para permitir la transformación ecológica de nuestros clientes. Combinamos el éxito económico con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Alrededor de 112.000 empleados del Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los sectores y países del mundo. Nuestra cartera comprende los siguientes segmentos como negocios principales: Productos Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, y Nutrición y Cuidado. Nuestras empresas independientes se agrupan en los segmentos Tecnologías de Superficies y Soluciones Agrícolas. BASF generó unas ventas de 65.300 millones de euros en 2024. Las acciones de BASF cotizan en la Bolsa de Fráncfort (BAS) y como American Depositary Receipts (BASFY) en Estados Unidos. Para obtener más información, visite www.basf.com.

