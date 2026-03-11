IEA anuncia liberación récord de petróleo ante cierre del Estrecho de Ormuz

La Agencia Internacional de Energía (IEA) anunció este miércoles que liberará 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia. Esto representa la mayor liberación coordinada en la historia del organismo internacional.

La decisión se produce en medio del cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio energético mundial. Esta vía se ve afectada por la guerra que involucra a Irán. Por ese corredor transita normalmente cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo.

Durante una conferencia de prensa, el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, explicó que la medida busca garantizar la seguridad energética y estabilizar los mercados ante la interrupción del flujo de crudo. Además, según señaló, el aumento de oferta permitirá compensar parcialmente la pérdida de suministro provocada por el cierre del paso marítimo.

La IEA cuenta con reservas de aproximadamente 1.200 millones de barriles de petróleo almacenados por sus países miembros. La última liberación coordinada ocurrió en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. En ese entonces se colocaron cerca de 200 millones de barriles en el mercado. Acciones similares también se realizaron en 2011, 2005 y 1991.

El organismo indicó que el petróleo será liberado de manera gradual y que el tiempo exacto para su llegada a los mercados dependerá de las condiciones y decisiones de cada país miembro.

Trump levanta las sanciones al petróleo de Venezuela para dar vía libre a empresas estadounidenses