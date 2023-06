Identifican un nuevo dialecto bajo la influencia del español en el sur de Florida

Expertos de Florida International University (FIU) identificaron un nuevo dialecto bajo la influencia del español en el sur de Florida.

Según la revista English World Wide, la ciudad de Miami está viviendo bajo la influencia del español; dejando algunas consecuencias.

“Es posible el nacimiento de un nuevo dialecto del inglés que articula expresiones determinadas por el castellano en generaciones bilingües”, detalla la revista.

El FIU dio a conocer algunos resultados del estudio apuntando a ciertas expresiones que son exclusivas del sur de Florida.

“Esto es evidencia del surgimiento de un nuevo dialecto del inglés, resultado de un fenómeno que ocurre cuando dos idiomas entren en estrecho contacto”, se explicó.

Los autores del estudio señalaron que cada palabra tiene una historia y eso se aplica a todas las habladas ahora en el sur de Florida.

Sobre el nuevo dialecto identificado en Miami se indicó que bajar del carro se convierte de “get down from the car” y no en “get out of the car” como se usa regularmente.

“”Thanks God”, un tipo de traducción prestada de “gracias a Dios”, es común en Miami. En este caso, los hablantes analogan el sonido “s” del final de “gracias” y lo aplican a la forma inglesa”, detalla el estudio.

El estudio del nuevo dialecto incluyó que una serie de expresiones de uso común en Miami en varios grupos de hablantes bilingües, enfocándose principalmente en el de cubanoamericanos de primera generación nacidos en Cuba y que emigraron a Miami después de los 12 años y otro de cubanoamericanos de segunda generación, nacidos y criados en Miami, que hablan más inglés que español.