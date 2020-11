IDC firma alianza estratégica con ALPLA

NUEVA YORK & CIUDAD DE MÉXICO–(BUSINESS WIRE)–International Dispensing (IDC) (ticker OTC:IDND) anunció su participación en una alianza estratégica con el Grupo ALPLA, una empresa multinacional de empaquetamiento con sede en Austria que presenta ingresos anuales de aproximadamente $4500 millones. En la primera etapa de esta alianza estratégica, IDC se encuentra en el proceso de realizar la transición de su plataforma de fabricación a la planta de moldeado a inyección de ALPLA de Toluca, México, que comenzará a producir la tapa The Answer® a principios del primer trimestre de 2021.

En el cercano plazo, la planta de producción a gran escala de ALPLA mejorará los costos y márgenes de The Answer®, con lo cual aumentará el atractivo tanto para clientes como para vendedores minoristas. En el futuro, la experiencia y escala de fabricación de ALPLA brindará a IDC importantes oportunidades en la flexibilidad de precios para apoyar el crecimiento a largo plazo.

Además de estas importantes mejoras en la cadena de suministro, IDC se ha aliado a un socio sinergístico con fuertes capacidades para apoyar a IDC en múltiples facetas. ALPLA, uno de los proveedores más importantes a nivel mundial de botellas plásticas y cierres en los sectores de alimentos y bebidas y bienes de consumo, incluyendo a muchos clientes potenciales de IDC, cuenta con presencia en 46 países, 181 centros de fabricación y 7 centros de investigación y desarrollo. Las empresas colaborarán para comercializar las soluciones flexibles de empaquetado de IDC en todo el mundo, al aprovechar la galardonada innovación y la visión aséptica en el servicio de alimentos de IDC junto con la fuerza de ventas y las relaciones de alcance mundial de ALPLA.

Las empresas también trabajarán juntas en la mejora y ampliación de la propiedad intelectual existente de IDC, además del desarrollo de nuevos productos. Se espera que los nuevos productos se encuentren disponibles comercialmente en 2021.

Asimismo, a medida que estos asuntos progresen, la alianza estratégica entre IDC y ALPLA evaluará en forma conjunta una futura plataforma de fabricación para apoyar el crecimiento, incluyendo la fabricación eventual en mercados locales claves, que conllevará a una menor necesidad de transporte e impuestos, mayor tiempo de respuesta y una participación más directa del consumidor.

Si bien debido a la COVID-19 el sector de servicios de alimentos presentó una ralentización o incluso el cierre temporal, el equipo de IDC ha trabajado durante este paréntesis para mejorar su cadena de suministro y posicionamiento estratégico, que ha culminado en la relación con ALPLA. La pandemia ha obligado a las empresas de servicios de alimentos a replantear las prácticas y los modelos comerciales existentes, e IDC cree firmemente que en un mundo posterior a la COVID-19, The Answer® y sus características de seguridad (barrera antimicrobiana, exposición mínima a la superficie) demostrará ser de gran importancia, e incluso hasta indispensable, para los operadores de servicios de alimentos de todo el mundo.

“Es un placer trabajar con ALPLA, y nos sentimos honrados por su compromiso integral con nuestra innovación”, señaló Pepe Martinez, director ejecutivo de IDC. “Logramos emerger de este período difícil con un reinicio que nos planta con fuerza y solidez de cara al futuro, fortalecidos con un socio de clase mundial en capacidades de fabricación, mercadeo e investigación y desarrollo, además de amplias relaciones en el sector. Escuchamos a nuestros clientes. Han reconocido el rendimiento superior de The Answer® en términos de seguridad de los alimentos; y nos han hecho saber que la mejora en la cadena de suministro representa la mayor oportunidad para la aceleración de las ventas de IDC, que hemos abordado en forma rotunda. Si bien el 2020 ha sido un año de transición desafiante, hemos resurgido más fuertes y más competitivos que nunca, y tenemos expectativas muy sólidas para el 2021 y el futuro por delante”.

“Esperamos producir esta innovadora tapa aséptica en colaboración con IDC en nuestra planta en Toluca, además de aportar nuestras capacidades, comprensión del mercado y experiencia técnica como parte de una alianza estratégica entre las dos empresas”, comentó Walter Knes, director global de ventas de Moldeado a Inyección y Farmacéutica de ALPLA.

Acerca de IDC

IDC (www.idcinnovation.com), una empresa de Investigación y Desarrollo de empaquetado flexible orientada al sector mundial de alimentos y bebidas, ha creado y comercializado un sistema de dispensación rentable que conserva la vida útil de líquidos asépticos durante todo el ciclo de dispensación sin recurrir a refrigeración ni conservantes. El producto central de IDC, The Answer®, la única tapa aséptica en el mundo, es la clave para desplegar el mercado de potencial multibillonario y “sin destapar” de servicios de alimentos asépticos. Al apalancar esta innovación y sus socios estratégicos, IDC ofrece un paquete aséptico de gran formato y seguridad inigualable para centros de servicios de alimentos de todo el mundo. Para destacar el poder de esta innovación, en mayo de 2019, The Answer® recibió el Premio Medalla de Honor de presidente de WorldStar a la innovación más importante a nivel mundial, en todas las categorías de empaquetado. The Answer® demostró su superioridad ante 2000 presentaciones originales de más de 60 países, muchos provenientes de las más importantes empresas multinacionales de alimentos y bebidas y empaquetado.

Acerca del Grupo ALPLA

Fundado en 1955 y con sede central en Hard, Austria, ALPLA (www.alpla.com) produce botellas, cierres y piezas moldeadas a inyección de plástico para una amplia gama de industrias, entre ellas, la de alimentos y bebidas. Líder mundial en el desarrollo y la producción de soluciones de empaquetado plástico, con una plantilla de 20 900 empleados en todo el mundo, el alcance mundial de ALPLA se extiende a 181 plantas y 7 centros de Investigación y Desarrollo en 46 países. Si bien sus raíces se hallan en la tradición de un negocio familiar, ALPLA tiene su visión en el futuro y hace uso de las últimas tecnologías para buscar soluciones innovadoras, con un fuerte compromiso en la sostenibilidad y el reciclado.

