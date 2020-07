ICE: Estudiantes internacionales podrán ser deportados de EEUU

La administración de Donald Trump, ha tomado la decisión en diversos cambios en los programas de visas para los estudiantes extranjeros (Visas tipo F y M). Esta modificación cierra las puertas a que los alumnos de permanecer en el país, al cambiar el módulo académico de presencial a virtual.

Las medidas académicas han surgido después del fuerte impacto de la pandemia generada por el covid-19 en EEUU. Sin embargo, el actual gobierno no dudo en tomar la decisión de enviar a los estudiantes extranjeros fuera del país.

La decisión temporales al reglamento vigente para el semestre de otoño del 2020, incluye que los estudiantes no inmigrantes F-1 y M-1 que asistan a escuelas que operen completamente en línea no podrán permanecer en territorio norteamericano.

Las Oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE) asegura que el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) será modificado y próximamente realizaran la publicación formal en el Registro Federal (diario oficial estadounidense).

Esta medida ha generado disgusto en la comunidad estudiantil, ya que afectará a cientos de jóvenes que actualmente residen en los EEUU con la intención de culminar sus estudios. El gobierno ha cambiado las reglas y los estudiantes que no acaten las órdenes por parte de la administración del actual mandatario, correrán el riesgo de ser deportados.

El vicepresidente del Consejo Estadounidense de Educación, Brad Farnsworth dijo que el anuncio lo sorprendió a él y a muchos otros.“Creemos que esto creará más confusión y más incertidumbre”, cuya organización representa a unos 1.800 colegios y universidades. “Lo que esperábamos ver era un mayor aprecio por todos los diferentes matices posibles que los campus explorarán”.

Así mismo la directora de inmigración y política transfronteriza en el Centro de Política Bipartidista, Theresa Cardinal Brown se pronunció ante la medida, expresando: “Estas no son algunas universidades de garaje, no son estafas, son universidades legítimas que normalmente tendrían planes de estudio en persona si no fuera por el coronavirus”, Agregó que, “El problema más grande es que algunos de estos países tienen restricciones de viaje y no pueden irse a casa, ¿qué hacen entonces?, Es un enigma para muchos estudiantes”.