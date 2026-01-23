ICE ahora puede entrar en casas sin orden judicial en EEUU

Un reciente fallo en Estados Unidos establece que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden ingresar a casas sin una orden judicial, una decisión que ha generado alarma entre comunidades de inmigrantes y defensores de derechos humanos.

El veredicto, divulgado esta semana, marca un cambio sustancial en la política de operativos migratorios y eleva el grado de vulnerabilidad de quienes residen sin documentación legal.

Según agencias, la decisión judicial permite que ICE realice redadas y detenciones en viviendas particulares bajo criterios de "interés del Estado", sin requerir el permiso de un juez, siempre que existan sospechas fundamentadas.

Esta medida elimina una de las protecciones legales más importantes para los inmigrantes en suelo estadounidense.

Alcances y posibles repercusiones para inmigrantes

La posibilidad de que inmigrantes sean arrestados en sus propios hogares, aun sin una orden, incrementa el temor y la incertidumbre en varias comunidades latinas y centroamericanas.

Organizaciones civiles han advertido que esto podría derivar en abusos y racismo institucional, así como en el uso indiscriminado del poder por parte de agentes de ICE.

A largo plazo, expertos consideran que este precedente podría incentivar nuevas políticas restrictivas en otros ámbitos legales relativos a migración.

Este tipo de decisiones han provocado manifestaciones y llamados a la reflexión dentro del gobierno y la sociedad civil, exigiendo el respeto a los derechos básicos y la revisión de las herramientas legales utilizadas por ICE.