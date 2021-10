i2c y Bancrédito Se Asocian para el Lanzamiento de American Express Black Card en Puerto Rico

La asociación permite el lanzamiento de la primera Black Card de un banco internacional en la isla

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–i2c, proveedor líder de pagos digitales y tecnología bancaria, se asoció con Bancrédito International Bank & Trust Corporation (Bancrédito) de Puerto Rico y proporciona su American Express Black Card en Puerto Rico. La plataforma global altamente configurable de i2c apoya la integración con American Express, las capacidades multipropósito del programa y más.

American Express Black Card es una de las tarjetas de crédito más exclusivas del mercado para clientes prémium que buscan experiencias que se concentran en estilo de vida y viajes. Bancrédito Black American Express Card incluye tecnología sin contacto para compras, una presentación metálica, beneficios curados, membresías de viaje, un programa de lealtad y más. La tarjeta se ajusta perfectamente a Bancrédito, que atiende clientes de todo el mundo que buscan diversificar sus inversiones y cubrir sus necesidades de banca internacional. El producto de crédito más nuevo del banco presenta un completo conjunto de tecnología de respuesta de voz interactiva (interactive voice response, IVR) en inglés y en español, mediante i2c, para atender al segmento de clientes prémium del banco boutique.

i2c ha colaborado con American Express desde 2019 para ofrecer productos de pago listos para usar en la región LAC. Las instituciones financieras y las empresas de tecnología financiera se benefician con el reconocimiento de marca de American Express y la flexibilidad de la plataforma i2c para lanzar rápidamente productos altamente diferenciados. La plataforma global de i2c incluye capacidades de procesamiento de emisor para productos personales y corporativos (crédito, débito y prepago), adquisición, lealtad y recompensas y móvil/digital.

“Nos entusiasma la asociación con i2c para impulsar soluciones de pago con tecnología de punta para nuestros clientes y conectarlos con la marca American Express y su red”, afirmó Frances M. Díaz Fossé, presidenta y directora ejecutiva de Bancrédito. “Nuestra asociación con i2c nos permite integrarnos rápidamente con American Express para ofrecer soluciones de pago escalables en una plataforma confiable y diferenciada que mejorar nuestra experiencia de usuario final”.

“Estamos increíblemente orgullosos de asociarnos con un innovador internacional en materia de banca, Bancrédito, y con American Express para ofrecer pagos digitales y servicio al cliente de clase mundial con nuestra plataforma global”, comentó Kevin Fox, vicepresidente ejecutivo y jefe global de ventas de i2c. “Nos complace unirnos a estas organizaciones para brindar un producto tan prestigioso e innovador”.

Acerca de Bancrédito

Bancrédito International Bank & Trust Corporation (“Bancrédito” o “BIBTC”) es una entidad bancaria internacional fundada en 2008 que forma parte de un grupo internacional de entidades financieras con más de ciento veinte años de experiencia en la industria bancaria. Establecido bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, regulado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (Office of the Commissioner of Financial Institutions, “OCIF”) y regido por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes federales aplicables de los Estados Unidos, los servicios de Bancrédito apuntan a personas y entidades de todo el mundo (con foco en América Latina) que desean diversificar sus inversiones y mantener sus activos en un sitio seguro y confiable.

Acerca de i2c Inc.

i2c es un proveedor global de soluciones de pago y de banca altamente configurables. Utilizando su tecnología tipo “building block”, los clientes de i2c pueden crear y administrar fácilmente un conjunto integral de soluciones para crédito, débito, prepago, préstamos y más, de manera rápida y rentable. i2c ofrece flexibilidad, agilidad, seguridad y confiabilidad sin igual desde una única plataforma SaaS global. Fundada en 2001 y con sede central en Silicon Valley, la tecnología de nueva generación de i2c ayuda a millones de usuarios en más de 200 países y territorios de todos los husos horarios. Para obtener más información, visite www.i2cinc.com y síganos @i2cinc.

