Hyperice ya tiene nuevo embajador deportivo, el atleta Virgil van Dijk

El anuncio coincide con el lanzamiento en el Reino Unido y Europa de Hyperboot de Nike x Hyperice, una innovación portátil y móvil que utilizan los mejores atletas del mundo para agilizar el precalentamiento y la recuperación, entre ellos Van Dijk, Sha'Carri Richardson, Jayden Daniels y muchos más. A partir del 2 de octubre, estará disponible para los consumidores por primera vez en el Reino Unido, Europa y Canadá.

van Dijk es un usuario habitual de los productos de Hyperice: desde hace años recurre a Normatec para recuperarse tras los partidos; por eso, se ha asociado con la marca para destacar la importancia de la recuperación y la innovación en el rendimiento. Dadas las exigencias físicas que implica jugar en la Premier League y la Champions League, controlar la fatiga, reducir el dolor muscular y optimizar la preparación entre los partidos, Hyperice es fundamental para mantener el rendimiento al máximo.

En la actualidad, la terapia de compresión, el calor, el masaje por percusión y las herramientas de recuperación específicas ya son elementos imprescindibles para los jugadores que compiten al más alto nivel y en ese sentido, Hyperice es líder en estas soluciones.

Hyperboot de Nike x Hyperice es una innovación revolucionaria que combina calor y compresión dinámica de aire Normatec y redefine así la forma en que los atletas se preparan y se recuperan. Hyperboot es una solución totalmente móvil y de alta gama que ayuda a los futbolistas y atletas en cada etapa de su trayectoria para que puedan resistir las jornadas extensas de viaje, los precalentamientos antes del partido y rendir al máximo nivel.

"Virgil es un atleta de élite que encarna la resiliencia y el liderazgo al más alto nivel deportivo", ha asegurado Steph Smith, vicepresidente de marketing de Hyperice. "Ahora que lanzamos Hyperboot en el Reino Unido y Europa, su dedicación al fútbol y su incansable búsqueda de la excelencia tanto dentro como fuera del campo lo convierten en el socio perfecto para mostrar el poder de la innovación a la hora de asegurar la recuperación y el rendimiento".

Respecto de la colaboración, Virgil van Dijk ha comentado: "La recuperación es imprescindible en mi rutina y los productos Hyperice siempre han sido fundamentales para eso. Soy un ávido usuario de las botas Normatec desde hace años y suelo usarlas luego de los partidos y los entrenamientos".

"Hyperboot es un progreso enorme en cuanto a la tecnología del rendimiento, sobre todo por la posibilidad de caminar mientras se inicia el proceso de calentamiento antes de una sesión de entrenamiento o un partido. Se ha convertido en un pilar de la rutina que sigo desde hace años, con productos como Normatec para asegurarme de estar siempre en un nivel óptimo", ha señalado van Dijk. "Para mí, el precalentamiento y la recuperación son tan importantes como el propio entrenamiento y por eso, estoy orgulloso de colaborar con Hyperice y utilizar los mejores productos para ayudarme a mantenerme en plena forma".

Hyperboot de Nike x Hyperice se podrá adquirir en el Reino Unido y Europa en nike.com e hyperice.com por 749,99 €/699,99 £, así como en Canadá en hyperice.com por 1199,00 CA$.

Acerca de Hyperboot

Nike e Hyperice han llevado el precalentamiento y la recuperación a un nivel superior con Hyperboot, una innovación en calzado portátil y móvil, diseñada para ayudar a los atletas a rendir al máximo durante los entrenamientos y las competiciones.

Hyperboot tiene un sistema de cámaras de aire dobles que generan patrones de compresión secuenciales y están unidas a elementos calefactores de gran eficiencia térmica, que distribuyen el calor de manera uniforme por toda la parte superior de la zapatilla. Esta combinación, posible gracias a la línea Normatec de Hyperice y a la tecnología HyperHeat de la marca, está diseñada para transmitir el calor hasta lo más profundo de los músculos y tejidos del pie y el tobillo, de modo que los atletas puedan moverse, rendir y recuperarse más rápidamente.

Hyperboot saldrá a la venta el 2 de octubre en el Reino Unido y Europa, con un precio de venta al público de 749,99 €/699,99 £. Hyperboot se podrá adquirir en nike.com, hyperice.com y se podrá probar en Nike House of Innovation Paris y Nike Oxford Circus.

Acerca de Hyperice

Hyperice, líder mundial en tecnología para el bienestar en el deporte de alto rendimiento, es una empresa impulsada por la tecnología con una misión enorme: ayudar a todas las personas del planeta a moverse y vivir mejor. Durante más de una década, Hyperice ha liderado un movimiento mundial que confluye en la recuperación y el bienestar, especializándose en percusión (línea Hypervolt), compresión dinámica de aire (línea Normatec), vibración (líneas Vyper e Hypersphere), tecnología térmica (línea Venom), terapia de contraste (Hyperice X) y la colaboración con Nike en Hyperboot.

Ahora, siendo una marca holística de bienestar en el deporte de alto rendimiento, Hyperice está diseñada para todos, desde los atletas, ligas y equipos de élite hasta los consumidores de todo el mundo que apunta a lograr lo mejor de sí para ayudarles a hacer más de lo que más les gusta. Reconocida como una de las empresas más innovadoras por Fast Company y ganadora del premio TIME Best Inventions, Hyperice ha aplicado su tecnología y sus conocimientos en sectores como la actividad física y el ejercicio, la hostelería, la sanidad, el masaje, la fisioterapia, el rendimiento deportivo y el bienestar en el lugar de trabajo a escala mundial. Para saber más, visite hyperice.com.

Acerca de Virgil van Dijk

Virgil van Dijk es un futbolista profesional neerlandés, capitán del Liverpool Football Club y de la selección nacional de los Países Bajos. Es considerado uno de los mejores defensas centrales del fútbol y ha ganado dos veces la Premier League con el Liverpool, así como la Liga de Campeones. Antes de fichar por el Liverpool, integró el Southampton, el Celtic y el FC Groningen.

