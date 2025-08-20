Hyperice presenta la próxima generación en terapia de contraste innovadora: Hyperice X 2 Knee y Hyperice X 2 Shoulder

Basado en los comentarios de los atletas, el nuevo Hyperice X 2 abre una nueva era en tecnología de recuperación de contraste con una potente compresión multinivel.

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--Hyperice, una marca internacional de bienestar de alto rendimiento, anunció hoy el lanzamiento a nivel mundial de Hyperice X 2, la próxima generación de su línea de terapia de contraste Hyperice X, la más vendida. Nacido de la adquisición de RecoverX en 2021 y perfeccionado mediante pruebas con atletas, Hyperice X 2 es el dispositivo de terapia de contraste portátil más avanzado del mercado. El Hyperice X 2 Knee (rodillas) y Hyperice X 2 Shoulder (hombros) incorporan mejoras importantes con respecto a sus predecesores, como temperatura de frío más profundo de calor más intenso, y un sistema de compresión integrado para ayudar a los atletas y usuarios activos con estrategias de calentamiento y recuperación más efectivas.









Hyperice X 2 representa la evolución tecnológica más sustancial desde su primera generación. Esta innovación revolucionaria se desarrolló y perfeccionó mediante un riguroso proceso de retroalimentación con atletas de élite. Se ha tenido en cuenta cada detalle, desde el contraste y los rangos de compresión hasta el ajuste y la portabilidad, para garantizar que el producto satisfaga las necesidades de los atletas de élite fuera de juego como a las personas en la vida diaria.

«La recuperación y el bienestar son fundamentales para una vida plena, desde deportistas profesionales hasta personas de todas las edades», afirmó Jim Huether, director ejecutivo de Hyperice. «Nuestra misión es brindar las soluciones más avanzadas y eficaces para ayudar a las personas a moverse, sentirse y rendir mejor cada día. Con Hyperice X 2 Shoulder y Hyperice X 2 Knee, no solo estamos impulsando la recuperación, sino que la estamos redefiniendo. Esta nueva generación mantiene la movilidad y la potencia de su predecesora, a la vez que fusiona a la perfección la terapia de contraste y la compresión en un diseño elegante y más práctico».

Con tecnología avanzada probada y comprobada por atletas, Hyperice X 2 Knee y Hyperice X 2 Shoulder ofrecen soluciones de terapia de contraste de alta gama para el calentamiento y la recuperación en un nuevo dispositivo fácil de usar, diseñado para el uso diario. Ya sea entrenando, recuperándose de una lesión o cirugía, o manteniéndose activo mientras está en movimiento, los usuarios pueden preparar su cuerpo, recuperarse más rápido y rendir al máximo.

Características principales:

Incorporación de compresión: cuenta con cinco niveles de compresión (hasta 160 mmHg) que llevan las temperaturas a mayor profundidad en el tejido, lo que permite a los usuarios adaptar la compresión a sus necesidades y lograr un ajuste más personalizado.

cuenta con cinco niveles de compresión (hasta 160 mmHg) que llevan las temperaturas a mayor profundidad en el tejido, lo que permite a los usuarios adaptar la compresión a sus necesidades y lograr un ajuste más personalizado. Terapia de contraste dirigida: gracias a su ampliación, ahora, los rangos de temperatura abarcan desde 4 °C (40 °F) hasta 49 °C (121 °F), con cinco niveles de enfriamiento y cinco niveles de calentamiento, para aliviar la inflamación y estimular la circulación según sea necesario. El rango original de Hyperice X es de 7 °C (45 °F) a 45 °C (113 °F).

gracias a su ampliación, ahora, los rangos de temperatura abarcan desde 4 °C (40 °F) hasta 49 °C (121 °F), con cinco niveles de enfriamiento y cinco niveles de calentamiento, para aliviar la inflamación y estimular la circulación según sea necesario. El rango original de Hyperice X es de 7 °C (45 °F) a 45 °C (113 °F). Control inteligente y movilidad todo en uno: una nueva pantalla OLED todo en uno permite cambiar fácilmente entre terapia de calor, frío y contraste, así como seleccionar los niveles de compresión. Hyperice X 2 es inalámbrico, ideal para usar en movimiento, y se puede enchufar a la pared para sesiones de rehabilitación prolongadas.

una nueva pantalla OLED todo en uno permite cambiar fácilmente entre terapia de calor, frío y contraste, así como seleccionar los niveles de compresión. Hyperice X 2 es inalámbrico, ideal para usar en movimiento, y se puede enchufar a la pared para sesiones de rehabilitación prolongadas. Compatibilidad manual y Bluetooth: como novedad de Hyperice X 2, los usuarios pueden usar el dispositivo con o sin conectividad Bluetooth a la aplicación Hyperice, lo que permite a los profesionales aprovechar la tecnología fuera de juego con más facilidad que nunca.

como novedad de Hyperice X 2, los usuarios pueden usar el dispositivo con o sin conectividad Bluetooth a la aplicación Hyperice, lo que permite a los profesionales aprovechar la tecnología fuera de juego con más facilidad que nunca. Duración extendida de la batería: hasta 1,5 horas de uso portátil continuo (1 hora en frío máximo, 1 hora en contraste máximo y 1,5 horas en calor máximo): un 34 % más de capacidad en comparación con la línea Hyperice X original.

hasta 1,5 horas de uso portátil continuo (1 hora en frío máximo, 1 hora en contraste máximo y 1,5 horas en calor máximo): un 34 % más de capacidad en comparación con la línea Hyperice X original. Ligero y portátil: con solo 1,1 kg (2,5 libras) de peso y homologados por la TSA, Hyperice X 2 Knee y Hyperice X 2 Shoulder priorizan la portabilidad y la facilidad de uso. Cada dispositivo está diseñado para ajustarse tanto al lado derecho como al izquierdo, lo que permite una mayor versatilidad y terapia en movimiento.

Desde la primera generación hasta un dispositivo revolucionario

Basándose en el éxito de los modelos originales Hyperice X Knee y Hyperice X Shoulder, Hyperice X 2 utiliza sistemas termoeléctricos para proporcionar calor y frío instantáneos según se requiera, sin necesidad de hielo ni líquidos. Hyperice X 2 presenta un sistema de compresión multinivel de inspiración clínica que impulsa la temperatura a mayor profundidad en el tejido, así como controles inteligentes integrados extremadamente prácticos y portabilidad inalámbrica. Ahora, esta tecnología, avalada por atletas, se presenta en un dispositivo ligero y portátil, diseñado para ayudar a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar.

«Durante esta pretemporada, he dedicado todo mi esfuerzo para regresar más fuerte, y la recuperación es donde ese trabajo da sus frutos. Y el Hyperice X 2 Shoulder fue fundamental en mi rutina», señaló Jayden Daniels, mariscal de campo de los Washington Commanders y atleta de Hyperice. «Puedo superar mis límites en el campo porque la compresión integrada mejora mi calentamiento y la terapia de contraste me ayuda a recuperarme rápidamente para un rendimiento óptimo».

Beneficios de la terapia de contraste:

Reduce la hinchazón y el dolor: el contraste mueve el líquido, mientras que la compresión limita la acumulación para aliviar la inflamación y el malestar.

el contraste mueve el líquido, mientras que la compresión limita la acumulación para aliviar la inflamación y el malestar. Relaja los músculos y estimula la circulación: el calor relaja los músculos tensos, el frío calma los espasmos y ambos, combinados con la compresión, mejoran el flujo sanguíneo.

el calor relaja los músculos tensos, el frío calma los espasmos y ambos, combinados con la compresión, mejoran el flujo sanguíneo. Mejora el rango de movimiento: reduce la rigidez, moviliza las articulaciones y suaviza el tejido para un movimiento más suave y seguro.

reduce la rigidez, moviliza las articulaciones y suaviza el tejido para un movimiento más suave y seguro. Elimina los residuos: El contraste y la compresión trabajan juntos para acelerar la eliminación del ácido láctico y otros subproductos.

El contraste y la compresión trabajan juntos para acelerar la eliminación del ácido láctico y otros subproductos. Ayuda al calentamiento y la recuperación: Aumenta la preparación del tejido antes de la actividad y ayuda a que los músculos se restablezcan y recuperen después.

Los dispositivos Hyperice X 2 Knee y Hyperice X 2 Shoulder ya se encuentran disponibles en los Estados Unidos en hyperice.com, Best Buy, Dick’s Sporting Goods y REI por $449. En Europa y el Reino Unido, la misma tecnología de vanguardia estará disponible en hyperice.com como Hyperice Contrast 2 a partir del 15 de septiembre, a un precio de venta minorista de £399 o €449.

Acerca de Hyperice

Hyperice es una empresa impulsada por la tecnología con una misión gigantesca: ayudar a todos los habitantes de la Tierra a moverse y vivir mejor. Durante más de una década, Hyperice lideró un movimiento global en la confluencia de la recuperación y el bienestar, especializándose en percusión (línea Hypervolt), compresión dinámica de aire (línea Normatec), vibración (líneas Vyper e Hypersphere), tecnología térmica (línea Venom) y terapia de contraste (Hyperice X) y la colaboración Hyperboot con Nike. Ahora, como marca holística de bienestar de alto rendimiento, Hyperice está diseñada para todos, desde los atletas, ligas y equipos de élite hasta los consumidores de todo el mundo que buscan desbloquear la mejor versión de sí mismos para ayudarles a hacer lo que les gusta, más. Reconocida como una de las empresas más innovadoras de Fast Company y ganadora del reconocimiento a las Mejores Invenciones de TIME, Hyperice aplicó su tecnología y conocimientos técnicos a sectores como el fitness, la hostelería, la sanidad, los masajes, la fisioterapia, el rendimiento deportivo y el bienestar en el lugar de trabajo a escala mundial. Para obtener más información, visite hyperice.com.

