Hydrafacial presenta su dispositivo Syndeo personalizado en Dior Spa Cruise 2023

LONG BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN), a través de su marca insignia Hydrafacial, izó velas en el río Sena a bordo del Dior Spa Cruise y presentó para la ocasión el dispositivo Hydrafacial Syndeo personalizado, con el blanco y dorado característicos de Dior.









Los pasajeros del crucero de dos horas al día disfrutaron de tratamientos Dior con tecnología Hydrafacial y otros programas de tratamiento holístico personalizados para el bienestar mental, emocional y físico total, en el marco del vibrante verano parisino en la ribera del Sena. Dior Spa Cruise recorrió París del 3 al 14 de julio de 2023, de forma simultánea a la Semana de la Moda de Alta Costura.

“Tuvimos el honor de ser el tratamiento facial incluido en el crucero de bienestar veraniego de Dior y quisimos dejar nuestra huella celebrando nuestra alianza y el lanzamiento europeo de Hydrafacial Syndeo, nuestro dispositivo de tratamiento conectado de próxima generación. Y no encontramos mejor manera de hacerlo que creando un impactante tributo visual”, afirmó Andrew Stanleick, presidente y director ejecutivo de BeautyHealth.

El dispositivo Hydrafacial personalizado incluye una elegante parte exterior blanca con acentos dorados, una pantalla táctil de gran tamaño característica y la varita mágica de Hydrafacial estampada con un logotipo CD personalizado de Dior.

BeautyHealth presentó Hydrafacial Syndeo en Europa en el mes de marzo, luego de su exitoso debut en los Estados Unidos en 2022. El primer dispositivo conectado digitalmente de su clase eleva cada tratamiento al combinar los inigualables resultados de la tecnología Vortex-Fusion patentada de Hydrafacial con una experiencia digital. A través de una interfaz conectada, los proveedores pueden registrar de manera transparente cada tratamiento, personalizarlo de acuerdo a las preferencias y las necesidades de la piel de un cliente y acceder a instrucciones del protocolo en pantalla, todo a través de funciones de control por gestos para un entorno más moderno e higiénico.

La selección de colores personalizada de Dior para Syndeo es la innovación más reciente, originada en la alianza entre Hydrafacial y Dior que se anunció en febrero de 2023. Las marcas desarrollaron de forma conjunta la experiencia Dior con tecnología Hydrafacial, que incorpora lo mejor del cuidado de la piel de Dior con la tecnología Hydrafacial. El protocolo hizo su debut en la gran inauguración de Dior Spa en el Hotel du Cap-Eden-Roc en abril, y está disponible de forma exclusiva en centros Dior Spa seleccionados en todo el mundo.

The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN) es una empresa creadora de categorías global que ofrece millones de experiencias de salud para la piel todos los años con el objetivo de ayudar a que los consumidores reinventen la relación con su piel, cuerpo y autoestima. Nuestras marcas son pioneras: Hydrafacial™ en hidrodermoabrasión , SkinStylus™ en microagujas y Keravive™ en salud del cuero cabelludo. Junto con nuestra potente comunidad de esteticistas, socios y consumidores, estamos personalizando la salud de la piel para todas las edades, géneros, tonos y tipos de piel en más de 90 países. Asumimos el compromiso de ser cada vez más conscientes de la forma en que hacemos negocios para tener un impacto positivo en nuestras comunidades y el planeta. Encuentre un proveedor local en https://hydrafacial.com/find-a-provider/ y más información en beautyhealth.com o LinkedIn.

