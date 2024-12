Hyatt hace públicas conversaciones exclusivas con Playa Hotels & Resorts N.V.

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Hyatt Hotels Corporation (la “Empresa” o “Hyatt”) (NYSE: H) hizo público hoy que ha suscrito un acuerdo de exclusividad con Playa Hotels & Resorts N.V. (“Playa”) (NASDAQ: PLYA), según el cual Playa ha brindado su consentimiento para negociar de forma exclusiva con Hyatt en relación con potenciales alternativas estratégicas, que pueden incluir la adquisición de Playa por parte de Hyatt.





Mark S. Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt, afirmó: " Playa ha sido un socio valioso durante muchos años, es uno de los operadores de centros turísticos all-inclusive más sólidos del mundo y es dueño de una cartera de centros turísticos all-inclusive de primer nivel y de la más alta calidad en lugares icónicos y mercados clave en el Caribe y México. Las alternativas que se están considerando pueden tener méritos estratégicos atractivos para sumar nuevos flujos de ingresos duraderos e incrementales para Hyatt. Reafirmamos nuestro firme compromiso con el modelo de negocios de activos livianos y, si este proceso avanza, seguiremos trazando un camino claro para un resultado de activos livianos en todas las alternativas estratégicas que emprendamos”.

No puede haber garantía alguna de que se concrete una transacción como consecuencia de las conversaciones exclusivas de Hyatt con Playa ni de sus términos. Hyatt no tiene intenciones de realizar otros comentarios sobre estas conversaciones a menos que se haya formalizado un acuerdo definitivo y completo.

Según los requisitos de las leyes federales de valores, Hyatt, que es el beneficiario activo del 9,99 % de las acciones en circulación de Playa, ha presentado una enmienda a su Anexo 13D ante la Comisión de Valores y Bolsa para hacer públicas estas conversaciones.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa de hospitalidad líder global guiada por su misión: atender a las personas para que puedan ser la mejor versión de sí mismas. Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de la Empresa incluía más de 1350 hoteles y propiedades all-inclusive en 79 países y seis continentes. La oferta de la Empresa incluye marcas en la cartera Luxury, entre ellas Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets y The Unbound Collection by Hyatt®; la cartera Lifestyle, entre ellas Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels y me and all hotels; la cartera Inclusive, entre ellas Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas y Alua Hotels & Resorts®; la cartera Classics, entre ellas Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® y Hyatt®; y la cartera Essentials, entre ellas Caption by Hyatt®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios y UrCove. Las filiales de la Empresa operan el programa de lealtad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, los servicios de gestión de destinos Amstar DMC y los servicios de tecnología Trisept Solutions®. Para más información, visite www.hyatt.com.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, que no constituyen hechos históricos, son declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995. Nuestros resultados, rendimientos o logros reales pueden diferir sustancialmente de los explícitos o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones incluyen afirmaciones sobre las conversaciones de Hyatt con Playa acerca de alternativas estratégicas y su compromiso con un modelo de negocios de activos livianos, e involucran riesgos conocidos y desconocidos que son difíciles de predecir. En algunos casos, estas declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras como “puede”, “podría”, “espera”, “planifica”, “planea”, “busca”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial”, “continua”, “probablemente”, “hará”, “haría” y variaciones de estos términos y expresiones similares, o la forma negativa de estos términos o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas se basan necesariamente en estimados y supuestos que, aunque son considerados razonables tanto por nosotros como por nuestro equipo de gerentes, son inherentemente inciertos. Algunos factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales son, entre otros, la incertidumbre económica general en mercados globales clave y un empeoramiento de las condiciones económicas o un bajo nivel de crecimiento económico; la velocidad y el ritmo de la recuperación económica que sucede a las etapas de crisis económica; limitaciones e interrupciones en la cadena de suministro global, mayores costos de mano de obra y materiales relacionados con la construcción y aumentos de costos por inflación u otros factores que no pueden compensarse completamente por aumentos de ingresos en nuestro negocio; riesgos que afectan a los segmentos de alojamientos de lujo, centros turísticos y all-inclusive, además de la confianza de los consumidores; los niveles de gasto en los segmentos de negocios, esparcimiento y consumos grupales, además de la confianza de los consumidores; una baja en la ocupación y las tarifas diarias promedio; visibilidad limitada en relación con reservas futuras; pérdida de personal clave; condiciones políticas y geopolíticas nacionales e internacionales, inestabilidad civil o política, o cambios en la política comercial, hostilidades o expectativa de hostilidades, incluidos futuros ataques terroristas, que afecten a los viajes; accidentes relacionados con viajes; desastres naturales o causados por el hombre; eventos meteorológicos o relacionados con el clima, como terremotos, tsunamis, tornados, huracanes, sequías, inundaciones, incendios, derrames de petróleo, accidentes nucleares y estallidos globales de pandemias o enfermedades contagiosas, o la expectativa de este tipo de estallidos; nuestra capacidad de alcanzar con éxito ciertos niveles de ganancias operativas en hoteles que tienen pruebas de rendimiento o garantías en favor de nuestros propietarios independientes; el impacto de las renovaciones y las remodelaciones de hoteles; los riesgos relacionados con nuestros planes de asignación de capital, el programa de recompra de acciones y los pagos de dividendos, incluida la reducción, la eliminación o la suspensión de actividades de recompra o pagos de dividendos; la naturaleza estacional y cíclica del negocio de bienes inmuebles y hospitalidad; los cambios en los acuerdos de distribución, por ejemplo, a través de intermediarios de ventas por Internet; cambios en los gustos y las preferencias de nuestros clientes; relaciones con colegas y sindicatos, y cambios en las leyes laborales; la condición financiera de, y nuestras relaciones con, propietarios independientes, franquicias y socios de emprendimientos de hospitalidad; la posible incapacidad de los propietarios independientes, las franquicias y los socios de desarrollo de acceder al capital necesario para financiar las operaciones actuales o implementar nuestros planes de crecimiento; los riesgos relacionados con potenciales adquisiciones y enajenaciones, y nuestra capacidad de integrar con éxito las adquisiciones completadas con las operaciones existentes, la imposibilidad de completar con éxito las transacciones propuestas (incluida la imposibilidad de satisfacer las condiciones de cierre o de lograr las aprobaciones necesarias); nuestra capacidad de mantener un control interno efectivo sobre los informes financieros y los controles y los procedimientos de divulgación; la baja en el valor de nuestros activos inmobiliarios; finalizaciones imprevistas de nuestros acuerdos de servicios de administración y hotelería o acuerdos de franquicias; cambios en leyes fiscales federales, estatales, locales o extranjeras; aumentos de tasas de interés, salarios y otros costos operativos; fluctuaciones del tipo de cambio o reestructuraciones monetarias; riesgos relacionados con la presentación de conceptos nuevos, incluida la falta de aceptación de nuevas marcas o innovaciones; la volatilidad general de los mercados de capital y nuestra capacidad de acceder a esos mercados; cambios en el panorama competitivo de nuestra industria, la consolidación de la industria y los mercados donde operamos; nuestra capacidad de hacer crecer con éxito el programa de lealtad World of Hyatt y el programa de membresía paga Unlimited Vacation Club; incidentes informáticos y fallas de tecnología de la información; resultados de procesos legales o administrativos; e incumplimientos de normativas o leyes relacionadas con nuestro negocio de franquicias, nuestro negocio de licencias y nuestras operaciones internacionales; además de otros riesgos analizados en las presentaciones de la Empresa ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC), incluido nuestro Formulario 10-K anual y nuestros informes trimestrales en el Formulario 10-Q, cuyas presentaciones están disponibles en la SEC. Estos factores no constituyen necesariamente todos los factores importantes que pueden ocasionar que nuestros resultados, rendimiento o logros reales difieran materialmente de los explícitos o implícitos en cualquiera de nuestras declaraciones prospectivas. Le advertimos que no debe depositar una confianza excesiva en ninguna de estas declaraciones prospectivas, que son válidas solo a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos obligación alguna de actualizar públicamente ninguna de estas declaraciones prospectivas para reflejar resultados reales, información nueva o eventos futuros, cambios en los supuestos o cambios en otros factores que afecten a las declaraciones prospectivas, excepto en la medida que lo requiera la ley vigente. Si actualizamos una o varias declaraciones prospectivas, no debe realizarse inferencia alguna de que realizaremos actualizaciones adicionales de esas declaraciones prospectivas u otras.

