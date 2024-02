Hyatt anuncia nueva estructura organizativa en América y nombramientos de personal directivo

Susan Santiago, Gabriel Felip, Yvette Martinez-Edwards, Shyla Gardner y Juan Pablo Puerta se dedicarán a impulsar el desempeño subregional en sus cargos nuevos

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Como consecuencia de un fuerte crecimiento en la región de América, Hyatt anunció hoy nuevos nombramientos de personal directivo en la región de América y la estructura subregional diseñada para apoyar aún más el enfoque constante de Hyatt puesto en el crecimiento, la excelencia operativa y la optimización del desempeño dentro de su región más grande. Con esta nueva estructura organizacional, la región de América de Hyatt ahora está compuesta por dos subregiones: EE. UU. y Canadá, y Latinoamérica y el Caribe (LAC), dirigidas por dos presidentes subregionales recientemente designados, respectivamente: Susan Santiago y Gabriel Felip, quienes responden ante Pete Sears, el presidente del Grupo en América desde enero de 2024.





En su nuevo cargo como presidente de EE. UU. y Canadá, Santiago es responsable del crecimiento y la optimización del desempeño de la cartera que es propiedad de Hyatt, a la que también administra. Éste es su 32 .° año con Hyatt y ha ocupado varios cargos en los que dirigía el desempeño operativo, hasta hace poco, como vicepresidente senior de la División Estilo de Vida de Hyatt y la marca Miraval.

Como presidente de Latinoamérica y el Caribe, Felip dirige el desempeño operativo para todos los hoteles que son propiedad de Hyatt y a los que también administra en la región de todas las marcas, que incluye la Inclusive Collection de Hyatt. Felip es un experto de la industria con más de 30 años de experiencia en hotelería y turismo. Anteriormente, se desempeñó como presidente del Grupo de las Operaciones Globales de la Inclusive Collection de Hyatt.

“Nuestra nueva estructura en América nos permite respaldar aún más a nuestros equipos y propietarios de hoteles de manera más regionalizada y personalizada. Además, está diseñada para ayudarnos a seguir logrando grandes resultados a través de un crecimiento intencional y sostenible para la región”, señaló Sears. “Con estos cambios, continuamos con nuestro impulso para posicionar a Hyatt como la marca hotelera preferida, al brindar experiencias significativas y memorables para los huéspedes y obtener resultados para nuestros propietarios”.

En la nueva estructura subregional de América se incluyen tres cargos nuevos dentro de las operaciones, los servicios comerciales y las funciones financieras, respectivamente: Yvette Martinez-Edwards ha sido ascendida al puesto de vicepresidenta sénior de Operaciones de Campo de Luxury & Miraval, responderá ante Santiago; Shyla Gardner se reincorpora a Hyatt como vicepresidenta de Servicios Comerciales de Latinoamérica y el Caribe, responderá ante Asad Ahmed, vicepresidente sénior de Servicios Comerciales de América; y Juan Pablo Puerta ahora se desempeña como vicepresidente sénior de Finanzas de Latinoamérica y el Caribe, responde ante Liz Bauer, vicepresidenta sénior de Finanzas de América.

Con el enfoque puesto en impulsar la excelencia operativa dentro de las marcas de lujo de Hyatt, Martinez-Edwards supervisa la cartera hotelera de lujo gestionada de Hyatt y Miraval para la región de América. Hasta hace poco, Martinez-Edwards actuó como vicepresidenta de Operaciones de Campo donde dirigió un grupo de propiedades de servicio completo de Timeless Collection en la región del Este. Con anterioridad, dirigió las estrategias de ventas de Hyatt en Latinoamérica y el Caribe, y para la marca Miraval.

Gardner dirige un equipo multidisciplinario de Servicios Comerciales en LAC que brinda una estrategia comercial especializada para el mercado de LAC y desarrolla aún más fuertes historias de la marca que se adaptan a la cultura de Hyatt y los diferenciadores clave para la cartera completa de LAC de Hyatt, incluida la Inclusive Collection. Antes de ese rol, Gardner actuó como vicepresidenta de Ventas y Marketing de Playa Resorts y, previo a ello, había sido directora del Área de Ventas y Marketing en México para Hyatt.

A fin de respaldar aún más la estrategia de crecimiento a largo plazo intencional de Hyatt, Puerta está a cargo de la función financiera y de impulsar la optimización del desempeño de las propiedades en todo Latinoamérica y el Caribe. Puerta también continúa liderando la función para la Inclusive Collection de Hyatt en la región. Antes de dicho cargo, Puerta se desempeñó como director de Finanzas de Apple Leisure Group.

