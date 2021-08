Hyatt adquiere Apple Leisure Group y expande su presencia como marca internacional en los viajes de lujo

La adquisición acelera la transformación con minimización de activos e inicia el compromiso de Hyatt para vender 2000 millones de activos hoteleros adicionales para fines de 2024.

De este modo, se duplica la presencia global de los resorts Hyatt con un crecimiento positivo neto de habitaciones en los próximos años, con una expansión global de las marcas AMRTM Collection como Secrets®, Dreams® y Zoëtry®

Hyatt analiza la transacción en una transmisión por Internet programada para el día lunes 16 de agosto a las 7:30 h CDT

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunció hoy que Hyatt ha concretado un acuerdo definitivo para adquirir Apple Leisure Group (ALG), grupo líder en gestión de hoteles de lujo, viajes y hotelería, de las filiales de KKR y KSL Capital Partners, LLC por 2700 millones de USD en efectivo. El cierre de la transacción está previsto para el cuarto trimestre de 2021, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

La plataforma de gestión de marcas de resorts de ALG, AMResorts®, proporciona servicios de gestión a la mayor cartera de resorts all-inclusive de lujo de América: la cartera de marcas de AMRTM Collection, como las reconocidas Secrets® Resorts & Spa, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas y Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, y también la marca de rápido crecimiento Alua® Hotels & Resorts, que se está expandiendo en los destinos europeos. La adquisición también incluye una oferta de membresía de ALG, Unlimited Vacation Club®, la empresa de viajes ALG Vacations®, gestión de destinos y activos tecnológicos de viajes. Luego de completar la transacción, el negocio de ALG continuará a cargo del director ejecutivo de ALG Alejandro Reynal y el equipo actual de liderazgo de ALG. El Sr. Reynal será miembro del equipo de liderazgo ejecutivo de Hyatt y reportará al dirtector ejecutivo de Hyatt, Mark Hoplamazian.

“Con la adquisición con minimización de activos de Apple Leisure Group, nos complace presentar una plataforma independiente de gestión de resorts altamente atractiva de la familia Hyatt”, expresó Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt. “La adición de las propiedades de ALG duplicará de inmediato la presencia global de los resorts Hyatt. La cartera de marcas de lujo de ALG, el liderazgo en el segmento de all-inclusive y la amplia gama de nuevos resorts extenderán nuestro alcance en los mercados nuevos y existentes, como Europa, y acelerarán el crecimiento neto de habitaciones que es líder en la industria. Significativamente, la combinación de esta adquisición creadora de valor y el aumento de 2000 millones de USD en nuestro compromiso de ventas de activos transformará nuestro perfil de ganancias, y esperamos que Hyatt alcance el 80 % de las ganancias basadas en tarifas hacia fines de 2024”.

La cartera de ALG está compuesta por más de 33 000 habitaciones que operan en 10 países. La cartera se ha incrementado de nueve resorts en 2007 a unas 100 propiedades para finales de 2021 y tiene una cartera de 24 acuerdos ejecutados con un gran número de hoteles adicionales en proceso de desarrollo. Unlimited Vacation Club® de ALG es un exclusivo club de viaje cuyos participantes disfrutan las tarifas preferidas y otros beneficios en las propiedades AMR™ Collection. Con más de 110 000 miembros, la membresía de Unlimited Vacation Club® ha crecido a una tasa combinada anual de crecimiento de 18 % en los últimos cinco años.

“Combinar la vasta experiencia de Hyatt y la presencia de marca global con las sólidas marcas, las capacidades operativas y los contundentes planes de desarrollo de ALG elevará nuestra posición diferenciada y creará un líder en viajes de lujo”, dijo Alejandro Reynal, director ejecutivo de Apple Leisure Group. “En nombre de todos en ALG, agradezco a mis socios de KKR y KSL, que nos brindaron el apoyo para convertir la plataforma en lo que es hoy. Me entusiasma que nuestro equipo se una a la familia Hyatt y anticipo un contundente viaje de crecimiento por delante, a medida que la industria se expande. Podremos proporcionar ofertas de viajes inmejorables a un mayor grupo de viajeros en todo el mundo”.

“Hoy es un gran hito en lo que ha sido una historia de crecimiento, resiliencia y dedicación a las experiencias de viaje de clase mundial por parte de un equipo sobresaliente de Apple Leisure Group”, expresaron Chris Harrington y Rich Weissman, socios en KKR y KSL Capital Partners, respectivamente. “Simplemente no hay mejor hogar para que ALG continúe la propia trayectoria de crecimiento que al formar parte de Hyatt”.

Fundamentos estratégicos

Expansión de la presencia en viajes de lujo y resorts : la adquisición expandirá la presencia de Hyatt en los viajes de lujo y agregará de inmediato unos 100 hoteles y una cartera de 24 acuerdos ejecutados en Europa y las Américas a su cartera. Después de completar la transacción, Hyatt ofrecerá la mayor cartera de resorts all-inclusive de lujo en el mundo, duplicará la presencia global de resorts, será el mayor operador de hoteles de lujo en México y el Caribe y expandirá la presencia en Europa en un 60 por ciento. La adquisición extenderá la presencia de marca de Hyatt en 11 nuevos mercados europeos, lo que aumentará considerablemente el potencial de crecimiento de Hyatt en Europa, una región crítica para el crecimiento global en viajes de placer.

Expansión de la plataforma para un mayor crecimiento : la sólida base de desarrolladores y propietarios de ALG expandirá las relaciones de Hyatt con socios profundamente comprometidos en geografías complementarias clave. Se espera que la red global de desarrolladores de Hyatt y su experiencia profesional aceleren aún más el crecimiento de las marcas ALG. Hyatt planea aplicar la fortaleza combinada de los equipos para expandir aún más la cartera actual de ALG en nuevas geografías en las cuales ALG actualmente no posee hoteles.

Beneficios para los propietarios : se espera que el acceso a las plataformas de distribución, que son propiedad de ALG y su amplia experiencia en viajes, proporcionen oportunidades importantes para los resorts existentes de Hyatt. Los dueños de propiedades AMRTM Collection recibirán un mayor acceso a una colección mucho más amplia de marcas, y el respaldo global de distribución, ventas y marketing de Hyatt.

Aumento de opciones y experiencias para los huéspedes : los recursos combinados de ALG y Hyatt abrirán ofertas y experiencias expandidas para el beneficio de la base de huéspedes y clientes de alta calidad de las compañías combinadas. La oferta de membresía exclusiva de ALG, Unlimited Vacation Club®, acercará a más de 110 000 viajeros entusiastas a Hyatt cuando viajen para una variedad de ocasiones de estadía, además de las vacaciones. Luego de completar la transacción, Hyatt determinará las maneras en que World of Hyatt y Unlimited Vacation Club® pueden agregar valor y beneficios de lealtad únicos para las bases de miembros y, al mismo tiempo, beneficiar a los propietarios de hoteles.

Mejora de las ofertas de viajes de placer de extremo a extremo a través de: ALG Vacations ® , como uno de los mayores proveedores de paquetes de viajes y plataformas de distribución de viajes en América del Norte, que atiende en México y el Caribe, Amstar, empresa líder en gestión de servicios de destinos en México y el Caribe, y su contraparte Worldstar, centrada en Hawaii, y Trisept Solutions ® , la plataforma única de tecnología de viajes.



Aceleración de la estrategia con minimización de activos: la adquisición del negocio con minimización de activos de ALG aumentará significativamente el porcentaje de ingresos y ganancias que Hyatt generará de las tarifas. Además, Hyatt anticipa el cumplimiento de su compromiso actual para vender 1500 millones de USD de bienes raíces hoteleros en 2021, lo que dará como resultado un total de más de 3000 millones de USD de ingresos alcanzados desde que se anunció la estrategia de venta de activos en 2017 a un múltiplo combinado de más de 17x EBITDA en comparación con la estimación original de Hyatt de 13x a 15x. Hyatt se compromete además a 2000 millones de USD adicionales en ingresos a partir de la venta de bienes raíces hoteleros para fines de 2024.

Financiación

Al momento del cierre, Hyatt espera financiar más del 80 % de la compra con una combinación de 1000 millones de USD en efectivo en mano y nuevos financiamientos de deuda, y el resto con aproximadamente 500 millones de USD provenientes del financiamiento de capital. Hyatt ha asegurado un compromiso de financiación de 1700 millones de USD de J.P. Morgan. Se espera que los ingresos en efectivo del programa de ventas de 2000 millones de USD paguen la deuda, incluida la deuda incurrida para financiar la adquisición. Hyatt se compromete a mantener un perfil de inversión y continuar gestionando el balance general de manera prudente después de la transacción.

Presentación de inversores, llamada en conferencia, transmisión por Internet

Hyatt llevará a cabo una llamada en conferencia y una transmisión por Internet mañana, 16 de agosto de 2021, a las 7:30 h CTD analizará la transacción. Las partes interesadas pueden escuchar una transmisión simultánea de la llamada en conferencia, a la que se puede acceder a través del sitio web de la compañía en investors.hyatt.com. Opcionalmente, los participantes pueden acceder a la llamada en vivo al 833-238-7946 (llamada sin cargo para EE. UU.) o al 647-689-4468 (número para llamadas internacionales) con la ID de conferencia 1771444 aproximadamente unos 15 minutos antes de la hora de inicio programada. El archivo de la transmisión estará disponible en el sitio web de la compañía durante 90 días.

Asesores

En relación con la transacción, BDT & Company, LLC y J.P. Morgan se desempeñaron como asesores financieros para Hyatt, y Latham & Watkins LLP ejerció como asesor legal. PJT Partners sirvió como asesor financiero para ALG y Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal. Deutsche Bank Securities Inc. actuó como asesor financiero para KKR y KSL Capital Partners.

El término “Hyatt” se usa en este boletín de prensa para conveniencia al referirse a Hyatt Hotels Corporation o a una o más de sus afiliadas.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una compañía líder mundial en hotelería que ofrece 20 marcas de nivel superior. A partir del 30 de junio de 2021, la cartera de la empresa incluyó a más de 1000 hoteles y propiedades all-inclusive en 68 países de seis continentes. El propósito de la empresa es cuidar a las personas para que disfruten al máximo. Es por eso que informa sus decisiones comerciales y su estrategia de crecimiento y está destinada a atraer y retener a los principales empleados, construir relaciones con los huéspedes y crear valor para los accionistas. Las subsidiarias de la empresa operan, gestionan, franquician, poseen, alquilan, desarrollan, autorizan o proporcionan servicios para hoteles, resorts, residencias con marca y propiedades de vacaciones, como las marcas Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove y Hyatt Residence Club®, y operan el programa de lealtad World of Hyatt® que proporciona beneficios distintos y experiencias exclusivas para sus valiosos miembros. Para obtener más información, viste www.hyatt.com.

Acerca de Apple Leisure Group®

Apple Leisure Group® (ALG) es un grupo de gestión de marcas de resorts, viajes y hotelería de América del Norte con un modelo de negocios único que sirve a viajeros y destinos de todo el mundo. ALG, a través de su grupo de empresas afiliadas, proporciona sistemáticamente un valor excepcional a los viajeros y un sólido desempeño a los propietarios y socios de resorts al aprovechar estratégicamente la cartera de marcas como: AMResorts LP, una o más de las afiliadas que proporcionan colectivamente servicios de ventas, marketing y gestión de marca para marcas de resort y hoteles en AMR™ Collection, lo que incluye marcas de lujo premiadas de 5 y 4 estrellas como Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas y Now® Resorts & Spas; ALG Vacations®, uno de los mayores vendedores de paquetes vacacionales y vuelos charter en los EE. UU. para viajar por México y el Caribe, con marcas bien establecidas: Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations® y United Vacations®; el exclusivo programa de membresía Unlimited Vacation Club®; los mejores servicios de gestión de destinos proporcionado por Amstar DMC; y el proveedor de soluciones tecnológicas innovadoras Trisept Solutions®, que conecta a más de 88 000 agentes de viajes con proveedores de viaje líderes.

Para obtener más información acerca de la ventaja de Apple Leisure Group, visite www.appleleisuregroup.com.

DECLARACIONES A FUTURO:

Algunas declaraciones del presente comunicado de prensa que no representan hechos puramente históricos constituyen declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones incluyen declaraciones acerca de la adquisición propuesta de la empresa Apple Leisure Group, como los beneficios financieros y operativos esperados que resultan de la adquisición, las ventajas para huéspedes y propietarios que surgen de la adquisición, el desempeño financiero proyectado de Apple Leisure Group, la cantidad y el momento de las disposiciones de activos futuros y los múltiplos de ventas proyectadas de dichas disposiciones de activos, el perfil de liquidez de la empresa, el número de propiedades que se esperan abiertas en el futuro, el crecimiento esperado de los viajes globales y la combinación de ingresos de habitaciones en todo el sistema, las ganancias basadas en tarifas futuras proyectadas de la empresa combinada, los beneficios esperados y el valor agregado del programa de lealtad World of Hyatt y la oferta de membresía de Apple Leisure Group, las fuentes de financiación anticipada para la adquisición propuesta de Apple Leisure Group, el impacto del endeudamiento incurrido en conexión con la adquisición del grado de calificación de inversión de la empresa, la cronología esperada para completar la adquisición, los planes, las estrategias, la perspectiva, el desempeño financiero, las proyecciones, las propuestas fincancieras, los panoramas o futuros eventos de la empresa, e involucran riesgos conocidos y desconocidos que son difíciles de predecir. Por consiguiente, nuestros resultados actuales, el desempeño o los logros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o incluidos de manera implícita en nuestras declaraciones a futuro. En algunos casos, puede identificar las declaraciones a futuro con el uso de palabras como “puede”, “podría”, “espera”, “pretende”, “planea”, “busca”, “anticipa”, “cree” “estima”, “predice”, “potencial”, “continúa”, “probable”, “hará”, “podría” y variaciones de estos términos y expresiones similares o la forma negativa de estos términos o expresiones similares. Tales declaraciones a futuro se basan necesariamente en estimaciones y supuestos que, aunque nosotros y nuestra gerencia los consideramos razonables, son inherentemente inciertos. Los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, los riesgos asociados con la capacidad de consumar la adquisición propuesta de Apple Leisure Group y la sincronizaciópn del cierre de la transacción propuesta, la capacidad de la empresa para integrar con éxito a los empleados y operaciones de Apple Leisure Group en la empresa; la capacidad de llevar a cabo los beneficios y sinergias anticipados de la adquisición propuesta de Apple Leisure Group lo más rápido posible o en la medida prevista; los riesgos relacionados con la capacidad de obtener cualquier financiamiento contemplado en términos favorables o en cualquier término; los riesgos que afectan a los segmentos de alojamiento de lujo y all-inclusive; la duración de la pandemia de la COVID-19 y el ritmo de recuperación después de la pandemia, cualquier resurgimiento o variante de la COVID-19; los efetos de corto y largo plazo de la pandemia de la COVID-19, como la demanda de viajes, los viajes transitorios o grupales de negocios y todos los niveles de confianza del consumidor; el impacto de la pandemia de la COVID-19 y cualquier resurgimiento o variante de la COVID-19 y el impacto de las medidas que los gobiernos, las empresas y las personas toman en respuesta, sobre las economías globales y regionales, las limitaciones o prohibiciones de viajes, la actividad económica, incluso la duración y la magnitud de su impacto en las tasas de desempleo y el gasto discrecional del consumidor; la distribución general de las vacunas contra la COVID-19 y la amplia aceptación de dichas vacunas por parte de la población general; la capacidad de los propietarios externos, los franquiciados o los socios conjuntos de hotelerías que navegan con éxito los impactos de la pandemia de la COVID-19, cualquier resurgimiento o las variantes de la COVID-19; la incertidumbre económica general en los mercados globales clave y un empeoramiento de las condiciones económicas globales o los bajos niveles de crecimiento económico; la tasa y el ritmo de la recuperación económica después de las crisis económicas; los niveles de gastos en los segmentos de negocio, placer y all-inclusive así como la confianza del consumidor; las caídas en la ocupación y la tasa de tarifas promedio; la visibilidad limitada con respecto a las reservas futuras; la pérdida de personal clave, las condiciones políticas y geopolíticas nacionales e internacionales, como el malestar político o civil o los cambios en la política comercial; las hostilidades o el temor a la hostilidades, como futuros ataques terroristas que afectan los viajes; los accidentes relacionados con los viajes; los desastres naturales o causados por el hombre como terremotos, tsunamis, tornados, huracanes, inundaciones, incendios, derrames de petróleo, incidentes nucleares y los brotes globales de pandemias o enfermedades contagiosas, como la pandemia de la COVID-19, o el temor a dichos brotes; nuestra capacidad de lograr con éxito ciertos niveles de beneficios de explotación en hoteles que tienen pruebas de desempeño o garantías en favor de nuestros propietarios externos; el impacto de las renovaciones o remodelaciones en los hoteles; los riesgos asociados con nuestros planes de asignación de capital, el programa de recompra de acciones y los pagos de dividendos, incluida una reducción en, o la eliminación o suspensión de, la actividad de recompra o pago de dividendos; la naturaleza estacional y cíclica de los negocios de bienes raíces y hoteles; los cambios en laos acuerdos de distribución, tales como a través de intermediarios de viajes de Internet; los cambios en los gustos y las preferencias de nuestros clientes; las relaciones con los colegas y los sindicatos y los cambios en las leyes laborales; la condición financiera de y nuestras relaciones con, propietarios externos, franquiciados y socios conjuntos de hotelería; la posible incapacidad de los propietarios externos, franquiciados o socios de desarrollo para acceder al capital necesario con el objeto de financiar las operaciones actuales o implementar nuestros planes de crecimiento; los riesgos asociados con las posiblñes adquisiciones y disposiciones y la introducción de nuevos conceptos de marca; la sincronización de adquisiciones y disposiciones y nuestra capacidad de integrar con éxito las adquisiciones completadas con las operaciones existentes; el incumplimiento para completar con éxito las transacciones propuestas (incluido el incumplimiento para satisfacer las condiciones de cierre u obtener las aprobaciones requeridas); la capacidad de ejecutar con éxito nuestra estrategia a fin de expandir nuestro negocios de gestión y franquicias y, al mismo tiempo, reducir nuestra base de activos de bienes raíces dentro de los marcos de tiempo previstos y a valores esperados; las caídas en el valor de nuestros activos de bienes raíces; las terminaciones imprevistas de nuestros acuerdos de gestión o franquicia; los cambios en las leyes impositivas federales, estatales, locales o extranjeras; los aumentos en las tasas de interés y los costos operativos; las fluctuaciones del tipo de cambio o reestructuraciones monetarias; la falta de aceptación de nuevas marcas o innovación; la volatilidad general de los mercados de capitales y nuestra capacidad para acceder a dichos mercados; los cambios en el entorno competitivo de nuestra industria, incluso como resultado de la pandemia de la COVID-19, la consolidación de la industria y los mercados en los que operamos; nuestra capacidad para hacer crecer con éxito el programa de lealtad World of Hyatt; los incidentes cibernéticos y las fallas en la tecnología de la información; los resultados de procedimientos legales o administrativos; y las violaciones de regulaciones o leyes relacionadas con nuestro negocio de franquicias; y otros riesgos analizados en las presentaciones de la Compañía ante la SEC, incluido nuestro informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, cuyas presentaciones están disponibles en la SEC. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en las declaraciones a futuro, que se realizan únicamente para la fecha de este comunicado de prensa. No nos comprometemos a ni asumimos obligación alguna de actualizar públicamente ninguna de estas declaraciones a futuro para reflejar los resultados reales, nueva información o eventos futuros, los cambios en las suposiciones o los cambios en otros factores que afectan a las declaraciones a futuro, excepto en la medida en que los requieran las leyes aplicables. Si actualizamos una o más declaraciones a futuro, no se debe establecer ninguna inferencia de que vamos a hacer cambios adicionales con respecto a unas u otras declaraciones a futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

