DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, se atribuyeron el sábado el lanzamiento de un misil hacia Israel.

Es el primero misil lanzado desde que comenzó la guerra en Oriente Medio. El ejército israelí dijo que interceptó el proyectil.

La guerra, que cumple su primer mes, estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaron Irán, que respondió disparando a territorio israelí y a sus vecinos árabes del golfo Pérsico.

El conflicto ha trastocado el tráfico aéreo global, interrumpió las exportaciones de petróleo y disparó el precio del crudo.

Respuesta por ataques de Israel

El férreo control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, ha agravado también las consecuencias económicas del conflicto.

Israel atacó instalaciones nucleares iraníes horas después de amenazar con «intensificar y ampliar» su campaña contra Teherán el viernes.

La República Islámica prometió represalias y alcanzó una base en Arabia Saudí, donde hirió a más de una docena de militares estadounidenses y dañó aviones.

Antes del ataque del sábado, parecía que se había producido un avance luego de que Teherán aceptó permitir el paso de ayuda humanitaria y envíos agrícolas por el estrecho.

Los ataques aéreos israelíes continuaban el sábado. Imágenes de The Associated Press mostraron humo elevándose desde el noreste de Teherán.

Irán envió misiles hacia el país hebreo y se escucharon fuertes estruendos en Jerusalén.