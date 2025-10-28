Huracán Melissa, de categoría cinco, se acerca a Jamaica con vientos de 280 kilómetros por hora 

El Huracán Melissa de categoría 5 se acerca a Jamaica con vientos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora, según informaron las autoridades meteorológicas.

El potente ciclón ha puesto en alerta máxima a todo el Caribe central, ya que su trayectoria amenaza con provocar daños significativos en infraestructura y riesgo para la población.

Según reportes, el fenómeno se encuentra a escasas millas de las costas jamaiquinas y su fuerza ya ha comenzado a sentirse en algunas zonas.

Las lluvias intensas, las marejadas y las ráfagas superiores a los 250 km/h afectan el clima y dificultan las labores de evacuación.

Preparativos ante el impacto del Huracán Melissa en la región

El gobierno de Jamaica, junto con organismos de protección civil, ha puesto en marcha protocolos de emergencia, ordenando evacuaciones en las zonas más vulnerables.

Aeropuertos y puertos han sido cerrados temporalmente, mientras las autoridades insisten en la importancia de seguir los informes oficiales y buscar refugio seguro.

La región del Caribe ha enfrentado eventos similares en años recientes, incrementando la cooperación internacional en materia de gestión de riesgos.

Ante la amenaza de ciclones como Melissa, la prevención y la información oportuna son clave para minimizar el impacto.