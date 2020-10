Huracán Delta, de categoría 4, se dirige a México

El huracán Delta que en menos de dos horas alcanzó la categoría 4 se dirige hacia México con vientos de hasta 215 kilómetros por hora, lo que ha provocado el despliegue de las fuerzas armadas a una de las zonas con mayor riesgo.

Fueron las condiciones meteorológicas las que favorecieron a Delta para que pasara de categoría dos a cuatro, detalló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (EEUU).

“Delta se ha fortalecido rápidamente hasta convertirse en un peligroso huracán de categoría 4”, cita el tuit de la entidad estadounidense sobre el peligro que representa el fenómeno.

1120 AM EDT UPDATE: NOAA Hurricane Hunter aircraft report that Hurricane #Delta has rapidly strengthened into a dangerous category 4 hurricane, with maximum sustained winds of 130 mph. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/3vxNAOAN0l

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 6, 2020