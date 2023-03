Hungría asegura que las sanciones contra Rusia les dañaron su economía

El ministro del Exterior de Hungría, Peter Szijjarto, aseguró que las sanciones contra Rusia les dañaron su economía e instó a que cese el conflicto.

Según el funcionario, el conflicto con Ucrania ha afectado mucho más a los países vecinos que a Rusia como lo intentó hacer Occidente con el plan de sanciones.

Asimismo, enfatizó que el apoyo de Hungría a Ucrania nunca será por medio de las armas; motivando la paz en el conflicto que daña a terceros.

“¿Nos llevaron más cerca de la solución? No. ¿Hicieron la guerra menos brutal? No. ¿Pusieron a Rusia de rodillas? No. ¿Nos dañaron a nosotros? Sí”, dijo Szijarto.

Al respecto, destacó que su país es muy dependiente de la energía rusa y que este aspecto les obliga a mantenerse neutrales en el conflicto y a exigir la paz lo antes posible.

“Se trata de la infraestructura. Esto puede cambiar en años, pero no es dos días. Un gasoducto no es construido en dos días”, mencionó sobre la decisión de Occidente de sancionar el petróleo ruso.

El ministro húngaro resaltó que el primer objetivo de todos los países es dejar de matar tante gente, instando el cese al fuego.

“Terminar la guerra y entrar en negociaciones… establecer un acuerdo de paz sostenible”, dijo sobre el paquete de restricciones que dañaron a Hungría y a otras naciones.