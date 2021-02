Hugo, el bebé que por un mal diagnóstico médico ahora sufre una lesión cerebral

España.- El mal diagnóstico médico de especialistas de una clínica privada ha provocado que el pequeño Hugo Dato de un año de edad sufra una lesión cerebral irreversible.

La historia se ha viralizado en las redes sociales, luego que su madre denunciara que los galenos le diagnosticaron coronavirus por los síntomas similares al síndrome de Kawasaki.

De acuerdo con los padres, el menor nació el 3 de noviembre del 2019 en perfecto estado de salud, pero cuando tenía cuatro meses comenzó a presentar fiebre, conjuntivitis y eritema.

Fueron esos síntomas que confundieron al personal médico para dar un mal diagnóstico, comparando el síndrome de Kawasaki con el coronavirus.

El galeno que atendió al pequeño le recetó antivirales que lograron disminuir los síntomas, sin imaginar que la enfermedad en su corazón iba en aumento.

La pesadilla de la familia comenzó el 27 de diciembre, cuando el pequeño tras una noche de vómitos presentó problemas respiratorios que los obligó a buscar un hospital de emergencia.

El mal diagnóstico médico fue revelado en ese momento, descubriendo que tenía enormes aenurismas en el corazón que le obstruyeron el oxígeno a su cerebro.

Afortunadamente, Hugo logró sobrevivir luego de intensos tratamientos, pero la lesión cerebral que le causó la falta de oxigenación le dejó una grave lesión que lo tiene en estado vegetal.

‘Puede oír y sentir, pero no consigue conectar con las personas, mirarlos, ni reír ni llorar; no puede sostener su cabeza ni mover los brazos y piernas; no puede sostener su cabeza’, dijo la madre revelando que ahora su hijo necesita una sonda nasogástrica para alimentarse.

Asimismo, destacó que por ese mal diagnóstico es necesario un tratamiento médico que ronda en los 1,600 dólares al mes y son una familia sin recursos económicos que solo anhela ver a su hijo vivo y saludable.

Los padres han emprendido una campaña para financiar los gastos y han comenzado a vender pulseras para darle a Hugo la rehabilitación que necesita, ofreciendo los productos por medio de la cuenta de Instagram @Hugo_cree_en_ti.