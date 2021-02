HUBUC se asocia con IDEMIA para suministrar tarjetas MOTION CODE™ con CVV dinámico y ayudar a combatir el fraude

El proveedor de servicios financieros integrados HUBUC lanza el nuevo producto para sus clientes de toda Europa.

La asociación con IDEMIA tiene como objetivo ofrecer tarjetas de pago con tecnología MOTION CODE ™ , un código de seguridad dinámico que ayuda a proteger a los comercios y a los titulares de las tarjetas contra el fraude.

™ Según las últimas cifras del Banco Central Europeo, las pérdidas por fraude con «tarjeta no presente» en Europa ascienden a 1400 millones de euros al año.

COURBEVOIE, Francia–(BUSINESS WIRE)–HUBUC, proveedor de servicios financieros integrados, anuncia el lanzamiento de tarjetas de pago respaldadas por la tecnología de código de verificación (CVV) dinámico MOTION CODE™ de IDEMIA, el líder mundial en Identidad Aumentada, para las compras en línea en toda Europa.





HUBUC es una empresa innovadora de servicios financieros integrados que ofrece una serie de capacidades de pago, incluida la emisión de tarjetas, desde una única plataforma, que integra el servidor MOTION CODE™ de IDEMIA. Como parte de este proyecto conjunto, HUBUC ofrecerá a sus clientes tarjetas de pago altamente seguras basadas en la tecnología MOTION CODE™ de IDEMIA. Se sustituye el tradicional código CVV estático de tres dígitos impreso en la parte posterior de la tarjeta por una mini pantalla que muestra un código dinámico, que se actualiza de manera periódica (CVV2).

Según las últimas cifras del Banco Central Europeo, el fraude con «tarjeta no presente» en Europa alcanzó los 1400 millones de euros en 2018.* La tecnología de verificación dinámica de IDEMIA inutiliza los datos robados por los defraudadores, ya que el código de seguridad cambia regularmente.

Amanda Gourbault, vicepresidenta ejecutiva de actividades con Instituciones financieras de IDEMIA, declaró: «Estamos encantados de asociarnos con HUBUC para poner las tarjetas MOTION CODE™ y los servicios de validación a disposición de más negocios en línea en todo el mundo. En IDEMIA, superamos constantemente los límites de la innovación y, al mismo tiempo, introducimos una mejor experiencia de pago sin comprometer la seguridad. Esta alianza se traduce en que más clientes y consumidores finales se beneficiarán de nuestra tecnología MOTION CODE™».

Ignacio Javierre, cofundador de HUBUC, señaló: «Trabajamos de manera incesante para aportar la última tecnología a nuestros productos y servicios con el fin de mejorar nuestra oferta y la experiencia del cliente. Pero no es menos importante asegurar que ofrecemos soluciones seguras que protegen a las personas del fraude. Esta asociación con IDEMIA, un líder innovador en el sector bancario, nos ayudará a hacerlo a gran escala. Al combinar nuestros esfuerzos, podemos ofrecer a los clientes una gama de servicios aún mejor. Esto, a su vez, ayudará a generar flujos de ingresos adicionales y a aumentar la fidelidad de los clientes».

HUBUC es un proveedor de servicios financieros integrados que conecta a los clientes con su mercado «plug and play». Esto les permite acceder de forma rápida y sencilla a una serie de servicios financieros para recibir dinero, guardarlo y realizar pagos, que incluye cuentas bancarias, tarjetas y capacidades de banca abierta. Su creación responde a la creciente demanda de las empresas de nuevos servicios financieros, como soluciones de pago y tarjetas de marca blanca, ya que se calcula que las empresas pueden aumentar sus ingresos entre dos y cinco veces mediante las soluciones financieras integradas.**

Acerca de HUBUC

HUBUC, proveedor de servicios financieros integrado, permite a las empresas acceder a todos los servicios a través de una sola plataforma, con la ventaja de entrar en funcionamiento en cuestión de semanas.

Con HUBUC, los clientes pueden integrar los servicios financieros que necesitan para hacer crecer su negocio. Esto incluye la emisión de tarjetas, la apertura de cuentas bancarias en cinco minutos y los procesos de conocimiento del cliente (KYC) en 54 países, la emisión de IBAN/VAN, la transferencia de dinero, los servicios de divisas, los controles de gasto dinámicos y las notificaciones en tiempo real.

HUBUC también gestiona el cumplimiento de la normativa y los complejos procesos de incorporación en nombre de sus socios comerciales. Puede incorporar clientes en cuestión de días, lo que reduce significativamente el tiempo y los costos adicionales requeridos y les permite introducir las capacidades de pago en el mercado con mayor rapidez.

HUBUC colabora con el emisor de tarjetas, Transact Payments Limited (TPL), para proporcionar tarjetas físicas a sus clientes empresariales.

Para obtener más información, póngase en contacto a través de press@hubuc.com

Acerca de IDEMIA

IDEMIA, líder mundial en Identidad Aumentada, ofrece un entorno seguro para que los ciudadanos y los consumidores puedan realizar sus actividades cotidianas esenciales (como pagar, conectarse y viajar) tanto en el espacio físico como en el digital.

Asegurar nuestra identidad se ha convertido en una misión crítica en el mundo en que vivimos hoy. Al representar la Identidad Aumentada, una identidad que asegura la privacidad y la confianza y garantiza transacciones seguras, autenticadas y verificables, reinventamos la forma en que pensamos, producimos, usamos y protegemos uno de nuestros mayores activos – nuestra identidad – ya sea para individuos o para objetos, cuando y donde sea que la seguridad importe. Proporcionamos Identidad Aumentada para clientes internacionales de los sectores financiero, telecomunicaciones, identidad, seguridad pública e IoT. Con cerca de 15.000 empleados en todo el mundo, IDEMIA sirve a clientes en 180 países.

Para obtener más información, visite www.idemia.com / Siga a @IDEMIAGroup en Twitter

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

