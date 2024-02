HSBC obtiene galardones al líder del mercado y al mejor servicio en la Encuesta sobre Financiamiento Comercial de Euromoney

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–HSBC anunció hoy que ha recibido máximos galardones en la Encuesta sobre Financiamiento Comercial 2024 de Euromoney. El banco recibió 28 premios al Líder del mercado y Mejor servicio en 24 mercados y regiones, incluida América.





HSBC recibió el premio al Líder del mercado en la Encuesta sobre Financiamiento Comercial 2024 de Euromoney en las siguientes regiones: Global, Norteamérica, Asia Pacífico y Oriente Medio. HSBC también obtuvo el primer puesto por Mejor servicio en las regiones región Global, Latinoamérica y Asia Pacífico.

“Nuestro éxito en Euromoney reafirma nuestra misión de brindar las mejores soluciones de su clase para clientes en toda la región de América a fin de satisfacer sus necesidades de financiamiento comercial fundamentales”, señaló Marissa Adams, directora regional de Comercio Global y Financiamiento de Créditos de América. “Los clientes necesitan un apoyo con perspectiva global a fin de abordar las complejidades y las dificultades del actual clima comercial”.

“Este reconocimiento consolida aún más la posición de HSBC como banco internacional líder en financiamiento comercial, que respalda a los clientes con una red global amplia que conecta a Oriente con Occidente”, manifestó Wyatt Crowell, director de Banca Comercial de EE. UU.

Además de nuestro reconocimiento a nivel regional, cinco mercados de HSBC ganaron prestigios premios nacionales. Uruguay y México triunfaron en las categorías Líder del mercado y Mejor servicio . Argentina y EE. UU. fueron reconocidos como Líderes del mercado , y Brasil obtuvo el galardón al Mejor servicio .

HSBC Holdings plc, sociedad controlante de HSBC, tiene su sede en Londres. HSBC atiende a clientes en todo el mundo con oficinas en 62 países y territorios. Con activos de US$3,039 mil millones al 31 de diciembre de 2023, HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.

HSBC Bank USA, National Association (HSBC Bank USA, N.A.) atiende a los clientes a través de la banca minorista y la gestión patrimonial, la banca comercial, la banca privada, la banca global y los servicios de mercados y valores. HSBC Bank USA, N.A., miembro de FDIC, ofrece los productos de depósito. Opera Wealth Centers (Centros de gestión patrimonial) en: California, Washington D. C., Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Virginia y Washington. HSBC Bank USA, N.A. es la subsidiaria principal de HSBC USA Inc., subsidiaria de propiedad total de HSBC North America Holdings Inc.

Para obtener más información, visite: HSBC in the USA

