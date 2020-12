Hoy se presentan todos los artículos diseñados por BTS y MapleStory

Estos artículos estarán disponibles en MapleStory y MapleStory M a partir del 16 de diciembre





LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–MapleStory, el icónico juego gratuito MMORPG IP de Nexon, y BTS,las superestrellas mundiales, han desvelado todos los detalles de su colaboración recientemente anunciada. A partir del 16 de diciembre, los jugadores podrán vestir a sus personajes con accesorios de ropa diseñados por BTS en MapleStory y MapleStory M.

En una serie de tres videos tras la colaboración, los miembros de BTS han diseñado individualmente sus propios accesorios de ropa para MapleStory, inspirados en sus recuerdos favoritos de MapleStory, creando diseños únicos como un sombrero que adorna la sede de Nexon, y un modelo único para el director de MapleStory.

Los fans también reconocerán varios artículos y paquetes, como “[BTS] Mikrokosmos,” “[BTS] Army Bomb” y el “[BTS] Black Swan Master Package”.

La serie completa de videos de MapleStory X BTS en tres partes está disponible en el canal de MapleStory en YouTube. En total, cinco paquetes diferentes de MapleStory X con veintisiete artículos, diseñados con gusto por BTS y Nexon, estarán disponibles en MapleStory y MapleStory M a partir del 16 de diciembre.

Para ver la serie completa de videos de MapleStory X BTS y obtener más detalles sobre los elementos de BTS del juego, visite maplestory.com/maplestoryxbts.

Acerca deMapleStory https://maplestory.nexon.net

MapleStory sigue siendo uno de los MMORPG de desplazamiento lateral gratuitos más importantes y activos con más más de 13 millones de jugadores registrados solo en sus servicios globales de un total de siete servicios MapleStory en todo el mundo. Lanzado por primera vez en Norteamérica en mayo de 2005, el juego sigue creciendo y evolucionando con apasionada comunidad desde su lanzamiento hace más de 15 años. Hasta la fecha se han creado más de 274 millones de personajes, lo que haría de MapleStory el 4º país más poblado del mundo. http://maplestory.nexon.net.

Acerca de MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/

MapleStory M, presentado en todo el mundo el 24 de julio de 2018, lleva el nostálgico mundo del MMORPG de desplazamiento lateral MapleStory a los dispositivos móviles, y ofrece las mismas infinitas posibilidades de personalización, tramas inmersivas e incursiones épicas de los jefes que los aficionados esperan de la franquicia épica. MapleStory M consiguió rápidamente los 10 millones de descargas tan solo 100 días después de su lanzamiento en todo el mundo y recientemente ha celebrado su segundo aniversario con 16 millones de descargas a escala mundial.

Acerca de Nexon America Inc. http://www.nexon.com

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

