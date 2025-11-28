Hong Kong: muerte, dolor y devastación por voraz incendio que ha cobrado la vida de casi 138 personas 

El incendio en Hong Kong ocurrido este 28 de noviembre ha dejado hasta el momento 128 muertos y más de 200 personas desaparecidas, según informaron las autoridades locales.

El siniestro se produjo en un rascacielos de la ciudad y ha sido calificado como uno de los más graves en la historia reciente de la región.

La investigación inicial apunta a un posible fallo en el sistema eléctrico, aunque las causas aún están bajo análisis. Las labores de rescate continúan a contrarreloj.

Las autoridades han desplegado equipos especializados para intentar localizar a los cientos de desaparecidos, muchos de ellos habitantes y trabajadores del edificio afectado.

El número de víctimas podría aumentar en las próximas horas mientras avanzan las tareas de búsqueda. Testigos relataron escenas de desesperación, con familias esperando noticias en las inmediaciones del lugar.

Reacciones de los equipos de rescate y la comunidad internacional

La respuesta de los servicios de emergencia ha sido masiva y rápida, lo que ha permitido salvar a decenas de personas atrapadas por el incendio.

No obstante, la magnitud del desastre ha llevado a que ciudades vecinas y organismos internacionales ofrezcan apoyo técnico y humanitario. La comunidad internacional ha expresado sus condolencias y solidaridad con Hong Kong.

Mientras tanto, el gobierno local ha anunciado que se abrirá una investigación exhaustiva para establecer las causas del incendio y determinar responsabilidades.

Este trágico suceso revive el debate sobre las condiciones de seguridad en edificios de gran altura, tema que también ha generado discusión en otras partes del mundo.