Hondureños en EEUU listos para ejercer el sufragio: hoteles, iglesias y centros educativos en 12 ciudades 

Para las elecciones de Honduras en 2025, la participación de la comunidad hondureña residente fuera del país es fundamental.

Los centros de votación hondureños en Estados Unidos se han habilitado para facilitar el derecho al sufragio de miles de compatriotas.

En este artículo, te damos detalles sobre en qué ciudades y ubicaciones concretas podrás ejercer tu voto.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado que más de 20 ciudades en Estados Unidos contarán con centros de votación para hondureños en el exterior.

Las principales urbes con alta población hondureña, como Miami, Nueva York, Houston, Washington D.C. y Los Ángeles, serán sedes de estos recintos.

Las direcciones específicas se publicarán en la plataforma oficial del CNE y también en consulados de Honduras repartidos en el país norteamericano.

Requisitos y pasos para ejercer el voto en el extranjero

Para votar en los centros de votación hondureños en Estados Unidos, los ciudadanos deben estar registrados en el censo electoral y portar su Documento Nacional de Identificación (DNI) actualizado.

El proceso incluye verificar tu mesa correspondiente y cumplir con las normativas anti-fraude publicadas por las autoridades.

Charlotte, Carolina del Norte, la mesa 19167 se instalará en el Hotel Fairfield Inn, ubicado en 8540 East Independence Boulevard, Charlotte, NC 28227.

San Francisco, California, la mesa 19166 operará en St. John’s Presbyterian Church, en 2727 College Avenue, Berkeley, CA 94705, habilitada como centro de votación para los hondureños del área de la bahía.

Boston, Massachusetts, la mesa 19165 estará ubicada en La Colaborativa Survival Center, en 63 Sixth Street, Chelsea, MA.

Dallas, Texas, la mesa 19164 se instalará en el salón de eventos Paris Beauty Salon Academy, ubicado en 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041.

Chicago, Illinois, los votantes deberán presentarse en Hispanic Bible School, 7029 West Grand Avenue, Chicago, IL 60707, donde estará operando la mesa 19163.

Washington, D.C., por su parte, podrán votar en el Hotel Comfort Inn de Springfield, Virginia, donde estarán habilitadas las mesas 19160 y 19161; la sede se ubica en 6560 Loisdale Court, muy cerca del área metropolitana de la capital estadounidense.

Nueva York, los compatriotas deberán acudir a la Iglesia Católica Our Lady of Sorrows, en la dirección 104-11 37th Avenue, Corona, NY 11368, donde operará la mesa 19159.

Miami, Florida, se habilitaron las mesas 19156 y 19157, ubicadas en el Hotel Holiday Inn, 7707 NW 103rd Street, Hialeah Gardens, FL 33016.

Los Ángeles, California, la mesa 19155 funcionará en la Church of Scientology of the Valley, ubicada en 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601.

Houston, Texas, estarán habilitadas las JRV 19153 y 19154, ubicadas en el Princess Reception Hall, en la dirección 16312 FM 529W, Houston, TX 77095.