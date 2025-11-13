Honduras tendrá su noche más larga y oscura del año 

La noche más oscura en Honduras es un fenómeno astronómico que ha captado la atención de miles de hondureños e internautas en Centroamérica.

Este suceso, previsto para noviembre de 2025, promete una oscuridad total inusual y genera tanto curiosidad como cierto temor por sus posibles repercusiones en la vida cotidiana.

El evento, según datos astronómicos y diversas publicaciones, no se trata de una “oscuridad sobrenatural”, sino del periodo en el que el Sol se oculta completamente y la Luna tampoco refleja suficiente luz, lo que se traduce en una noche especialmente oscura para el país y la región

. ¿Cómo y cuándo ocurrirá la noche más oscura del año?

Según astrólogos, la noche más oscura de Honduras en 2025 se vivirá el 20 de noviembre y podría extenderse por 12 horas.

El fenómeno sucede cuando coinciden varios factores astronómicos: nueva luna, poca nubosidad y mínima contaminación lumínica.

Esto lleva a percibir una oscuridad más marcada que las noches comunes. Los expertos recomiendan aprovechar este fenómeno para observar el cielo en sus condiciones más puras y seguras.

Este tipo de noches oscuras no son peligrosas, pero sí representan una oportunidad única para la observación astronómica y para reflexionar sobre nuestra dependencia de la luz artificial.

Además, es importante recordar que, aunque algunos rumores en redes sociales asocian este fenómeno con eventos catastróficos, no existen pruebas científicas que respalden tales afirmaciones.

Se estima que el Sol se ocultará a las 5:17 de la tarde y saldrá hasta las 6:58 del día siguiente.