Honduras: Requieren a representante de energéticos por discriminación

La presidenta de la Asociación de Energía Renovable en Honduras, Elsia Paz Mancias, fue requerida este miércoles por suponerla responsable del delito de discriminación en perjuicio de líderes del pueblo indígena Lenca.

La Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural emitió el requerimiento a más de un año de haber ocurrido el ilícito, el cual se dio en un programa de debates.

El expediente detalla que el 6 de febrero del 2019, la imputada profirió palabras peyorativas, discriminativas y lesivas a la dignidad de los panelistas.

Los líderes Lencas que acudieron al programa fueron calificados como ignorantes porque no comían los tres tiempos.

“Estas personas que las manipulan, porque no comen los tres tiempos de comida y es su causa a la oposición a los proyectos hidroeléctricos en algunas zonas del país… Yo viví en La Esperanza, Intibucá y cuando usted no come los tres tiempos de comida y lo vimos con nuestra gente en Santa Anita, Lepaterique, Yamaranguila, Azacualpa, en los cerros, no piensan bien por si solos y tienen personas como él que salió en televisión que tiene buen discurso, los manipula”, fueron las palabras expresadas por Mancias.

La audiencia inicial fue programada para el próximo 21 de febrero.