Honduras: Policía con Covid-19 denuncia que fue tratado como “perro”

Un elemento de la Policía Nacional de Honduras denunció este martes que personal médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa, capital de la nación, fue inhumano en su trato tras dar positivo en las pruebas de Covid-19.

El uniformado, identificado como Reineri Moreno, detalló que se contagió durante los operativos en barrios y colonias y describió que fue tratado como un “perro”.

De acuerdo con el policía, que tiene 27 años de servir en la entidad de seguridad, llegó al IHSS y en vez de ser tratado con la importancia que amerita fue ignorado por las enfermeras.

“Me vieron como perro, solo me dieron un medicamento y me despacharon para la casa”, dijo a los medios de comunicación el policía.

Indicó que las enfermeras se dedican a hablar y ven de menos a los pacientes, denuncia que ha sido hecha a los largo de los años en los distintos sanatorios del país centroamericano.

“A mí me dieron un medicamento y me dijeron que a los cuatro días se me quitaría y me mandaron para la casa”, dijo el uniformado.

Esgrimió la falta de respuesta y aseguró que de contagiarse se está destinado a morir, culpando al personal de salud.

HIDROXICLORIQUINA

El policía aseguró que le dieron hidroxicloroquina por cuatro días, medicamento que lo hizo sentir aún peor de salud.

“Me estaba muriendo como a la 1:00 de la mañana y ni un vaso de agua me dieron”, dijo el uniformado al confirmar que tiene Covid-19.

Señaló que son cuatro pastillas el tratamiento que les proveen para luego enviarlos a sus viviendas, pero que no le dan un seguimiento para garantizar su vida.

“Las pastillas que le dan a uno parece como si fueran para morirse más bien”, dijo el policía hondureños.

Dijo tener temor por la vida de su familia, porque a pesar de ser positivo no fue aislado para proteger a sus hijos y esposa.

“En el quinto piso del Seguro Social, el turno que está en la tarde a las 6:30 de la tarde, fue el turno que me vio más mal como perro”, acotó.

Un familiar del policía relató que desde el miércoles dio positivo y la noche del lunes empezó a sentirse mal de salud.