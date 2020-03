Honduras: Familiar de contagiados por coronavirus exige pruebas

El esposo de una de las mujeres que el gobierno ha calificado como paciente por coronavirus exigió este martes pruebas contundentes que sus parientes están contagiados.

Por medio de una llamada telefónica al medio de comunicación Hable como Hable (HCH) el ciudadano esgrimió fuertemente a la titular de la Secretaría de Salud del régimen, Alba Flores.

Desde la sintomatología hasta como se aplican las pruebas para supuestamente sacar un diagnóstico de coronavirus fueron criticados por el ciudadano.

“Quiero saber si existen pruebas médicas o sacan los resultados por un hisopo o una palilla”, dijo en televisión nacional al tiempo que pidió a las autoridades no llegar a su vivienda con elementos de la policía.

Mientras Flores intentaba explicar la situación sin ahondar en los resultados de las pruebas que es lo que está solicitando el hondureño, se hicieron promesas de mantenerlo informado de la situación.

“Ellos no presentan nada (pruebas), nosotros no tenemos nada y lo declaramos en el nombre de Jesús”, dijo al desmentir a la funcionaria sobre los síntomas que presentan sus familiares.

Al respecto explicó que su suegra se enfermó con la misma sintomatología el 24 de diciembre del 2019 cuando el coronavirus no se había propagado.

“No puedo creer en algo que no he visto, quiero ver los resultados… No tengo síntomas, lo que tengo es miedo”, precisó sobre su estado de salud.

Al respecto, indicó que necesita mantener comunicación con un médico que le explique cómo evolucionan sus familiares.

El régimen orlandista se comprometió a mantenerlo informado, a realizar una videollamada y a aislar a la familia en un lugar seguro.

Expertos llaman a la población a mantener los mecanismos de precaución y avizoran que los casos sean mayores a los ocho confirmados por el gobierno.