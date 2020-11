Honduras: Expresidente Zelaya denuncia que el régimen busca incriminarlo en una clara conspiración.

El expresidente hondureño y líder de oposición, Manuel Zelaya Rosales, denuncia que el régimen busca incriminarlo en una clara conspiración en su contra.

Zelaya Rosales, escribió a través de su cuenta de Twitter que fue retenido en el aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa, cuando se dirigía a México a un seminario del Partido de los Trabajadores (PT).

“Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18 Mil $ ; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal”, tuiteó el ex mandatario al hacer la denuncia pública

A eso de las 4:00 de la tarde el ex presidente Zelaya fue detenido por autoridades hondureñas que intentan inculparlo y posiblemente encarcelarlo con el fin de desarticular la oposición en Honduras.

‘Meterle dinero o droga no es nuevo en las autoridades de Honduras… Meterle dinero a los opositores se ha hecho en todo el mundo’, dijo el abogado hondureño y diputado opositor por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon sobre denuncia del ex gobernante.

Dixon, calificó de inaudito que el mandatario lleve la cantidad de dinero a sabiendas de que vive en un régimen conducido por Juan Orlando Hernández y que es claro que se trata de una artimaña política.

En Honduras es legal transportar 10 mil dólares cuando se realiza un viaje, una cantidad mayor debe ser declarada y pagarse un impuesto al Estado.

‘El presidente sabe que no puede salir con más de diez mil dólares… Es absurdo que se piense que el presidente Zelaya cometa un error tan estúpido, así que es una clara treta del régimen’, agregó el diputado de oposición por parte del Partido Libre, Jorge Cálix.