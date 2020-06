Honduras: Empresa hondureña PROSEDI desmiente a la ASJ

La empresa hondureña Suplidora de Productos y Servicios Diversos (PROSEDI), desmintió a través de un comunicado a Carlos Hernández, el representante legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), quien en una conferencia de prensa aseguró que la compañía había participado en una venta sobrevalorada de mascarillas al estado de Honduras.

Durante la conferencia de prensa, Hernández presentó ante los medios una auditoría realizada a Invest-H, en donde señala a la compañía PROSEDI con la acusación de tener la intención de vender mascarillas sobrevaloradas al gobierno de Honduras.

“Esta empresa quería agenciarse sus 250 mil dólares, cuando comenzamos a rastrear los socios no se identifican, no existía registro de constitución de empresa, representante legal, no hay registro, y el RTN mostrado en la orden de compra de la empresa PROSEDI pertenece a una persona natural”, manifestó Hernández.

Por su parte, el dueño de PROSEDI, el empresario Fuad Kafati Valladares, de manera inmediata reaccionó ante las serias acusaciones con un formal comunicado, donde aclara que la empresa es constituida como Comerciante Individual que ejecuta actos completamente lícitos.

“PROSEDI es una empresa mercantil que ejecuta actos de lícito comercio legalmente constituida como Comerciante Individual, no como sociedad mercantil, en tal sentido no existe ni podrá existir un registro como Sociedad Mercantil, en tal sentido tampoco existen ni existirán socios de la misma, ya que legalmente se encuentra constituida como Comerciante Individual”, reza el comunicado.

En el comunicado la empresa hace énfasis que no existe ni podrá existir un registro de socios, ya que legalmente se encuentra constituida como comerciante individual. Lo que significa que su RTN como la ley contempla tiene que ser el del representante legal.

PROSEDI, expuso puntos relevantes ante las acusaciones directas de la Asociación para una Sociedad Mas Justa ASJ, como:

La venta de mascarillas denominadas KN95 nunca se concretó.

Las cotizaciones presentadas por parte de PROSEDI no fueron sobrevaloradas

La venta no se llevó a cabo por retrasos con los proveedores en el continente asiático

La compañía finalizo el comunicado advirtiendo que se reserva el derecho de acción contra Carlos Hernández, y la ASJ. “Me reservo cualquier derecho de acción contra el ciudadano Carlos Alberto Hernández M.,y en contra de la Asociación para una Sociedad Mas Justa “ASJ”.