Honduras: Desgarrador e indignante testimonio de la madre de un exmilitar que falleció atropellado

El joven Esdras Laínez, quien se popularizó por bailar con su uniforme militar y fue dado de baja deshonrosa, falleció la noche del martes atropellado luego que personal médico supuestamente no le diera asistencia.

Según el relato de su madre, los responsables de la muerte del joven son el personal de turno del Hospital Escuela Universitario por no brindarle la atención, cayendo en la negligencia.

El video publicado por un medio local es desgarrador e indignante, la madre del joven exmilitar atropellado maldice con notorio dolor a los médicos y enfermeras que ignoraron el dolor de su vástago.

‘Adentro del hospital, de ese maldito Hospital Escuela’, inicia el relato publicado por le medio HCH y que cientos de miles de personas han replicado destacando el tono angustiante y desesperado de la progenitora.

De acuerdo con el testimonio, el joven tras ser atropellado por primera vez ingresó al centro asistencial con un fuerte dolor en su pecho. ‘El había tenido un accidente por el Guanacaste; un muchacho que lo había auxiliado llamó a la ambulancia para que lo trajeran al hospital’.

Con notorio dolor en su voz, la progenitora continúa explicando que fue ese mismo muchacho quien les avisó que Esdras que encontraba en el Hospital e inmediatamente se trasladaron al lugar.

‘Llegó primero mi esposo al hospital y después llegó mi hijo. Yo entré al hospital y me dijo: Mamá no aguanto el dolor, no me quieren atender, no aguanto el dolor en el pecho y no me quieren atender estos malditos perros’.

La progenitora al ver a su hijo adolorido intenta controlarlo, pero él le pidió ver a su padre y tuvo que salir para que lo dejaran ingresar, pero no lo encontró porque supuestamente había huido ante la indiferencia de los médicos al verlo atropellado y con fuerte dolor.

‘Saben que dijeron esos perros del hospital, los médicos: Hay salió corriendo y salió por el otro portón; no por donde estábamos nosotros’, continuó la madre.

Posteriormente, salieron a perseguirlo con el propósito de detenerlo ya que estaba bastante afectado por la situación.

‘Cuando yo venía ahí, cerca yo solo oí el ‘bum’ y yo dije: Mi hijo… Y el quedó ahí, el maldito perro desgraciado no tuvo la dignidad de pararse’, agregó al tiempo que responsabilizó al personal médico del centro asistencial.

Este jueves, el conductor involucrado en el suceso fue puesto en libertad luego que la Fiscalía Asegurara que no tenía ninguna responsabilidad del joven atropellado.

“Tránsito realizó las investigaciones y se presentó ante a la Fiscalía, no fue que la Fiscalía lo quiso dejar en libertad, sino que se siguió el procedimiento debido y se determinó que el peatón tuvo la responsabilidad”, acotó el personal de Tránsito.

VIDEO