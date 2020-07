Honduras: Denuncian que políticos se apropian de chimbos de oxígeno de hospital público

Un nuevo escándalo de abuso de autoridad por parte de los políticos y que deja sin oxígeno a los pacientes graves con Covid-19 que visitan el Hospital del Sur en Choluteca fue denunciado por el propio edil de la ciudad, Quintín Soriano.

La denuncia se hace luego que se publicaran en las redes sociales fotografías y videos del deplorable trato al que son expuestos los pacientes con Covid-19.

Entre las falencias que se reflejan en las filmaciones está la falta de oxígeno, insumo indispensable para los pacientes en etapa crítica de la enfermedad.

Según declaraciones del edil, existen indicios que personal del Hospital del Sur esté prestando los chimbos de oxígeno a pudientes a cambio de favores.

“Fui a Infra, que suministra el oxígeno, ha preguntar qué es lo que está pasando, y uno de los muchachos me dio que el hospital no puede decir que no hay oxígeno”, dijo el alcalde al revelar las anomalías.

Indicó que personal de Infra confió que no estaban recibiendo la misma cantidad de chimbos, lo que despertó el interés del funcionario para saber qué está pasando.

HOSPITAL DEL SUR

“¿Qué puedo yo suponer? Que del hospital los están prestando a gente en las casas o a los políticos, y si eso están haciéndolo, Dios los va a castigar”, dijo Soriano al confirmar que nombró a un equipo para investigar el hecho.

De confirmarse que en el centro asistencial se esté prestando uno de los suministros más importantes para la vida de los pacientes, el alcalde indicó que será la gente que irá a lincharlos.

Por su parte, la directora del Hospital del Sur, Maria Castro, no negó ni afirmó lo dicho por Soriano, se limitó a indicar que en inventario hay 236 tanques.

Sobre la compra de oxígeno detalló que debido a la demanda se ha aumentado la compra, invirtiendo más fondos.

CARPA

Otro hecho que ha generado indignación es el uso de carpas para la atención de los pacientes, quienes sufren el insoportable calor y las lluvias de la temporada.

La precariedad de los centros asistenciales se debe a la corrupción, que en tiempos de pandemia se estima ha dejado un perjuicio superior a los mil millones de dólares.

Compras sobrevaloradas y adquisición de insumos “inservibles” son algunos de los actos cometidos por la actual administración.

El hospital Mario Catarino Rivas y el Hospital Escuela Universitario también enfrenta una severa crisis sanitaria.