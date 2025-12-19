Honduras continúa en la encrucijada electoral: inicia escrutinio especial y aparecen modificaciones exageradas en la página del CNE 

La incertidumbre electoral sigue generando titulares en la región: Honduras inicia escrutinio especial luego de cuestionamientos sobre el conteo preliminar de votos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado la revisión minuciosa de las actas consideradas inconsistentes, en respuesta a la presión de diversas fuerzas políticas nacionales e internacionales por mayor transparencia electoral.

Según reporta la agencia EFE, este escrutinio especial afectará cientos de actas donde se detectaron irregularidades o errores de digitación. Partidos de oposición y observadores han exigido este proceso para dar certidumbre al resultado de las recientes elecciones.

¿Qué implica el escrutinio especial para Honduras?

El escrutinio especial consiste en la revisión manual de aquellas actas con inconsistencias en números de votos o firmas. Esta medida busca restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático, enfrentando directamente las denuncias sobre manipulación o fallos durante el conteo inicial.

El CNE ha asegurado que el proceso será público y con presencia de observadores nacionales e internacionales, reforzando su compromiso con la legalidad.

Procesos similares han tenido lugar en otros países latinoamericanos, donde la vía del escrutinio especial ha sido clave para resolver disputas postelectorales. En contextos de alta polarización, garantizar la transparencia es vital para la estabilidad democrática.