Honduras cae estrepitosamente en índice de prosperidad

La pobreza que vive la población hondureña por su bajo poder adquisitivo y el desempleo, se refleja en la última evaluación del Instituto Legatum sobre el índice de las prosperidad en Latinoamérica.

En dicho estudio, Honduras se posiciona en el puesto 107, perdiendo el puesto 79 que logró en el 2018 y que lo mantenía en niveles aceptables.

Con las cifras, la nación en un año ha mostrado una caída estrepitosa en las estrategias de prosperidad y por ende la pobreza de sus pobladores creció.

En Honduras el 75 por ciento de su población vive en pobreza, golpeando fuertemente sectores rurales.

Los países mejores evaluados de Latinoamérica son: Costa Rica (38), Chile (37) y Uruguay (39).

El descontento de la población en contra de Sebastián Piñera en Chile, por sus medidas económicas que merman los derechos de los ciudadanos y encarecen la vida, podrían afectar los índices para el próximo año.

The Legatum Prosperity Index™ is the only global index that measures national prosperity based on #institutional, #economic, and #social wellbeing.

Follow @ProsperityIndex for more key findings from this year's recently launched report. https://t.co/HzNOEf64OV pic.twitter.com/tTpwzeFxFq

— Legatum Institute (@LegatumInst) December 20, 2019