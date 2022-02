Honduras: Anuncian matrícula gratis y el uso de uniforme no obligatorio

Honduras.- El gobierno de Xiomara Castro anunció que la matrícula escolar será gratuita y se informó que no será obligatorio el uso de uniforme en el retorno a las aulas de clases.

Así lo confirmó, el secretario de Educación, Daniel Sponda, tras analizar la situación económica de los hondureños que se vio fuertemente golpeada por 12 años de gobierno nacionalista.

El funcionario detalló que ningún centro educativo está autorizado a cobrar para matricular a un estudiante y que el uso de uniforme no es obligatorio.

“El pueblo hondureño debe tener claro, vamos a volver abrir las escuelas, pero para nunca volverlas a cerrar”, dijo el funcionario sobre la reapertura de las escuelas tras un año y medio de pandemia de coronavirus.

Asimismo, confirmó que giró instrucciones a los directivos departamentales, municipales y distritales para facilitar los procesos de matrícula y organizar a los alumnos sobre la vestimenta, ya que no es obligatorio el uso del uniforme.

Sobre el regreso a las aulas de clases, Sponda explicó que el gobierno garantizará las medidas de bioseguridad en los maestros y estudiantes.

En ese sentido, se indicó que se trata de un proceso paulatino, ya que se estudiará que centros educativos está en condiciones para el retorno a clases.

Los padres de familia han visto on buenos ojos la medida de no permitir ningún cobro para matricular a los estudiantes y no obligar a los alumnos el uso del uniforme.

Se estima que un 75% de los hondureños viven en pobreza y algunas familias solo tienen acceso a 50 lempiras diarios.