Homeplus Co. se cambia al soporte de Rimini Street para su software de aplicaciones y bases de datos Oracle

El minorista coreano de tiendas y comestibles pasa de la autogestión al soporte tercerizado para un servicio de alta calidad, reducción de costos a largo plazo y capacidad para centrar los recursos de TI en la modernización de la infraestructura

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP y socio de Salesforce, anunció hoy que Homeplus Co. Ltd, un minorista de tiendas y comestibles líder en Corea con sede en Seúl, ha cambiado al soporte de Rimini Street para su software de Oracle eBusiness Suite, Oracle Retail Warehouse Management y Oracle Database. Además de ahorrar el 50 % de sus costos de mantenimiento anuales que anteriormente pagaba al proveedor, la empresa ahora podrá mantener su sistema principal de misión crítica de Oracle durante un mínimo de 15 años desde que realizó el cambio al soporte de Rimini Street. La empresa planea desviar sus importantes ahorros de costos y liberar recursos de TI para invertir en la modernización de su infraestructura de hardware.





Ayudar a extender la vida útil y el retorno de la inversión del software existente para financiar iniciativas empresariales

Homeplus Co. Ltd. se fundó en 1997 y ahora cuenta con más de 140 sucursales y 25,000 empleados en Corea del Sur. La empresa opera su cadena de supermercados “Homeplus Express”, la tienda de conveniencia “365 Plus” y los servicios de compras en línea para todo tipo de productos, desde comestibles hasta ropa y electrodomésticos. En 2019, el Director de Información (Chief Information Officer, CIO) de la empresa comenzó a buscar formas de optimizar los costos después de revisar los elevados costos de mantenimiento y soporte de Oracle de la organización en comparación con la baja calidad del soporte recibido a cambio. Además, la empresa ha personalizado en gran medida sus aplicaciones Oracle EBS y Retail Warehouse Management, y necesitaba un nivel mucho mayor de soporte, incluido el soporte para código personalizado, que el que estaba proporcionando el proveedor. Homeplus Co. comenzó a autogestionar su sistema Oracle para ahorrar en costos, pero se dio cuenta de que necesitaba soporte técnico que sobrepasaba al conjunto de habilidades de su departamento de TI. Después de realizar una revisión exhaustiva de sus opciones, incluido el regreso al costoso soporte del proveedor, Homeplus finalmente se cambió al soporte de Rimini Street después de confirmar el soporte de alta calidad y la experiencia que recibirían a través de su ingeniero de soporte principal dedicado y los expertos técnicos del equipo de Rimini Street.

“Nos cambiamos a Rimini Street para optimizar nuestros gastos de TI y recibir un nivel superior de soporte y mantenimiento para todo nuestro sistema Oracle”, afirmó el Director de Información de Homeplus Co. Ltd. “La industria minorista se enfrenta a desafíos adicionales debido a la pandemia global, y el nivel de soporte dedicado de Rimini Street nos permite desviar nuestros recursos de TI para implementar nuestro proyecto de modernización de la infraestructura de hardware como parte de nuestras prioridades actuales de transformación empresarial”.

Ingenieros expertos con experiencia significativa en software de Oracle

A Homeplus Co., junto con los clientes de Rimini Street, se le asigna un Ingeniero de Soporte Primario, respaldado por un equipo de expertos técnicos y funcionales con un promedio de más de 15 años de experiencia en el sistema de software del cliente. Además, todos los clientes se benefician de los acuerdos de nivel de servicio líderes en el sector de la empresa, con tiempos de respuesta de 10 minutos para casos críticos de prioridad 1 y de 15 minutos para problemas de prioridad 2.

“Nos complace asociarnos con Homeplus Co. para mejorar su competitividad digital, permitirle salir del ciclo de actualización del proveedor y tomar el control de su estrategia de TI”, dijo Hyungwook “Kevin” Kim, Director General Regional de Corea de Rimini Street. “Con el soporte externo de Rimini Street, casi 200 minoristas líderes en todo el mundo han reducido significativamente sus costos de soporte de software empresarial y los costos de mantenimiento relacionados para abordar sus desafíos presupuestarios a corto plazo e invertir en programas de transformación digital que impulsen la ventaja competitiva y el crecimiento”.

